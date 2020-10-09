警車響號平治司機拒讓路 受審罪成罰款兼停牌

去年10月13日網民發起「18區開花」行動，當日有平治司機在將軍澳駕駛時，未有讓路給發出警號的警車，被票控沒有讓路給警車或救護車的罪名。經審訊後，裁判官今指不接納被告辯稱害怕倒車會驚嚇甚至撞到途人的說法，直斥他作為駕駛者卻沒有讓路給增援的警車，行為嚴重兼愚昧，判處罰款1,000元、停牌三個月。

被告梁敬富年約40多歲，從事工程物料管理工作，今未有聘請律師代表。傳票內容指他於去年10月13日晚上7時43分，在將軍澳寶邑路與唐明街交界駕駛私家車，在無合理辯解下未有讓路、或採取一切可行的行動讓路給一輛正在發出警報的警車。

現時駐守機動部隊的警員6713譚浩銘今供稱，當日隸屬東九龍總區應變大隊指揮官後勤小組，接報獲知一名男子在宣基中學外遭圍困襲擊，於是奉命前往現場拯救，情況危急。譚乘坐警車AM6385，車輛開著警示燈及警號，及後駛經案發交通燈位。

譚指，現場有三條行車線，警車在慢線尾隨被告駕駛的平治私家車，兩車相距半米。而右邊中線則有一輛的士。譚稱，警車響號兩至三次，持續近20秒，但被告車輛未有作出任何讓路行動。譚於是下車與被告交涉，惟被告「淨係郁一郁、搖晃一下，可以講係冇郁過」。

被告指警員「凶神惡煞」以警棍敲打盾牌

譚指被告當時兩度稱「讓唔到」，態度惡劣，「完全唔想同我合作」。其後的士駛前約兩架巴士車身的距離，警車惟有繞過平治再扭軚前行。裁判官追問如此耽誤多少時間，警員指約4至5分鐘。控方又向警員確認駕駛紀錄，他於2018年曾因不小心駕駛罰款1,500元，另有兩項不依交通燈號及超速15公里的定額罰款紀錄。

案件表證成立，被告自辯，指當日聽到尾隨警車的警號聲，隨後見蒙面警員「凶神惡煞」地以警棍敲打盾牌；但因環境嘈雜，未有聽清對方說話內容，只是明白對方示意他讓路。

惟被告續指，當時斑馬綫上有多人過路，反問：「有人，點褪呀？係咪要撞親啲人呀？」被告又指，不知道警車響號是因為情況危急；即使讓路，警車也沒有足夠空間駛離，但若將車輛駛前，則反倒會將過路行人嚇到。

裁判官莫子聰裁決指，本案關鍵是警車當時有否受到無理阻礙。他指被告就著與警員的對話，在主問、複問及盤問中，道出截然不同的三個版本，懷疑被告是臨時創作。

即使法庭接納被告聲稱因有行人過路而不能駛前讓路的說法，法庭認為將車慢慢駛前，並不會對行人構成危險，至多是造成不便，行人也會自動讓路給響號的警車。根據《道路交通規例》，作為駕駛者亦必須遵從穿著制服人員的指示。

莫官又指，被告當時不但未有採取可能的行動，而且也無合理辯解，因此不能對控方案情構成疑點。莫官謂，被告無任何悔意，看不到刑罰扣減空間。雖然罰則不高，但被告行為非常嚴重，當時有人受到圍攻，警員增援刻不容緩，遲一分一秒都會造成影響。每位駕駛者必須自覺，做出所有讓路的可能，使警車通行。被告行為愚昧，對法律無知並非辯護理由，只能視作有限的求情理由。被告的行為令警車遲到4分鐘，後果可以不堪設想。

根據資料，當日港鐵將軍澳綫發生警民衝突，宣基中學有一名便衣警員遭群眾「私了」。

【案件編號：KTS3539/20】

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