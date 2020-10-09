中共會否宣戰？

•黃東（圖）認為中共不會向台灣宣戰，因宣戰是國與國之間的行為，中國絕不承認台灣是一個國家：「否則嘅話打嚟做咩？呢個絕對唔會承認。」不過，中共如果決定攻台，之前會有不少徵兆，首先是集結兵力，透過演習在其他戰區抽調兵力。另一方面，戰前氣氛變得明顯及緊張，同時全力進行文宣戰、口水戰，抹黑對方，甚至鼓動當地組織裏應外合。美國方面，南京大學國際關係學院教授朱鋒曾說，一旦美國與台灣建交，或偷襲中國南海島礁，形同對華宣戰。

台海戰爭勝負關鍵是甚麼？

•兩岸若開戰，勝負要看誰掌握制空權，最大戰場必然是台灣海峽。蘇紫雲認為台灣具有守方優勢，制空制海權不再是「機對機、艦對艦」，只要做好防空、反艦導彈就可以「以陸制空、以陸制海」，有利防守一方。制空權除取決於戰機及戰術，黃東認為還有後勤修復問題。他說：「台灣一直都是中國的射程範圍，跑道的完好率是關鍵觀察點。因為飛機要靠跑道升降，必然是大陸最重要的轟炸目標之一。如果要超過三小時修復，空防將產生很大缺口，形成很大危機。」

天氣如何影響中共進攻時間？

•美前海軍副部長曾警告11月3日會開戰，港台軍事專家均認為，天氣是保衞台灣不可或缺的一環，等於二戰時蘇聯能撐過危機，全靠「冬將軍」及「泥元帥」。專家指，10月、11月不是中共攻台好時機，11月開始吹東北季候風，風高浪急，讓海軍行動受影響。4月則多霧，夏天多颱風，黃東認為「開戰而言，9月就是最佳季節」。至於台灣天然環境也會阻礙登陸，台灣海峽不適合登陸，且高山多。

戰爭會導致甚麼結果？

•蘇紫雲認為，戰爭重點在於目標能不能達成，使用任何戰術手段，對北京來說後座力也很大，除非在戰爭中取得勝利，否則有機會直接把台灣推向被國際接受而宣告獨立。亞太防務雜誌總編輯鄭繼文表示，即使中共成功佔領台灣，但未來可能要面對美日等國際制裁，變數將超出中共高層掌握，這樣的國際孤立會直接影響「中華民族偉大復興」及「中國夢」等計劃。

資料來源：綜合受訪者