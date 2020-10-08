港警察跪壓青年頸醜出國際 抗爭新聞圖輯奪世界冠軍 澳門展出疑受壓腰斬

在澳門舉行的「世界新聞攝影展」突然腰斬，主辦單位未有解釋原因。葡文澳門電台報道，這可能與展出香港「反送中」示威活動的照片有關。展出的攝影作品，包括10幅以「香港動盪」（Hong Kong Unrest）為題、由法新社Nicolas Asfouri拍攝的照片。該圖輯在今年世界新聞圖片比賽一般新聞圖輯組別奪得冠軍（2020 Photo Contest, General News, Stories, 1st Prize），其中1幅捕捉到香港警察去年10.1在灣仔跪壓青年頸部的震撼畫面。

上述展覽原定展出至10月18日。葡文澳門電台報道，該展覽展出有關香港反送中示威的圖片，可能是導致展覽提早閉幕的原因。該攝影展由澳門葡人之家協會主辦，主席Amélia António拒絕解釋展覽提早閉幕的決定，只表示：「展覽已在周末結束。」葡文電台向贊助該展覽的澳門基金會查詢，基金會主席吳志良表示：「這（決定）與我們無關。」

澳門葡英文傳媒協會昨日發表聲明，對「世界新聞攝影展」提早結束表示遺憾，原因尚待澄清，表示若因該展覽展出某些照片而受壓需提早結束，是嚴重而令人擔憂，意味言論自由受侵蝕。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！