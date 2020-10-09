培道改校規：帶課外書　黑口罩　可踢走

【本報訊】九龍城培道中學新學年修改校規，加入不准學生攜帶「與課本無關而未經批准之報刊和書籍」、只可戴指定顏色口罩、未經學校准許不得穿校服參與學校不認可的集會或活動等條文，違規者最嚴重可遭開除學籍。有該校學生形容新校規荒謬，變相禁帶課外書及戴黑口罩。

關注組斥荒謬

培道中學本土關注組上周二在社交媒體發文，指同學在全面復課首日收到新手冊，發現校規突然加入不少新條文，僅部份班主任派發手冊時有提醒同學。

校規加入禁止「參與非法集結活動」，即未經學校准許，不可穿校服參與學校不認可之集會、使用校徽或校名作宣傳物或網頁等，及擅自以學校名義製作或發放網上文宣。手冊又加入禁止「藏有其他與課本無關而未經批准之報刊、書籍等」；又禁止「擅自在校內舉行或參加未經學校准許的活動」、派發未經學校准許宣傳物品，亦禁止「教唆或引致學生參與違反校規行為」。校規特別列明在校內或校外違反上述項目者，可被記缺點、小過、大過、停課甚至開除學籍。

關注組形容新校規荒謬，尤其是列明不准攜帶與課本無關而未經批准的報刊和書籍，變相限制思想自由， 「平時返學帶課外書睇，冇理由要佢批准！」書刊以外，口罩亦有「禁色」。新校規指明學生的口罩「顏色須為白、粉紅、淺黃、粉藍、綠色」。關注組認為變相禁止黑色口罩，「幾乎講晒所有顏色，就係冇黑色同深藍色！」

該校學生指校方一直打壓學生參與抗爭，去年反修例運動期間，校方明言禁止罷課，去年更有同學因戴黑色及深藍色口罩回校而被學校「成長組」（即訓導組）老師召見。該校罷課關注組學生去年亦因派發印有校徽、寫上「齊上齊落、fight for freedom」字句的鎖匙扣，被校方威嚇侵犯知識產權，或會採取法律行動，百多個鎖匙扣被全數沒收。本報兩度就修改校規事宜聯絡培道校長，惟截稿前未獲回覆。