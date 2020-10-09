產假延長至14周 政府刊憲12.11生效

立法會7月時三讀通過《2019年僱傭修訂條例草案》，延長法定產假至14周並調高產假薪酬上限，政府今日刊登憲報，公佈延長產假至14周的措施將於今年12月11日開始實施。

修訂的僱傭條例會將產假由現時10周，增至14周，新增4周產假的僱員薪酬由政府承擔，每名僱員補貼上限八萬元。

上屆立法會因遲遲未選出內會正副主席，勞工及福利局局長羅致光曾在立法會大會動議將涉及增加四周產假的《僱傭條例修訂草案》繞過內委會，交由人力事務委員會審議，被民主派批評有違慣常做法，造成不能逐條審議法例條文的缺陷，擔心有人提出司法覆核，但最終在建制派護航下獲通過將草案繞過內會。

其後有議員提議修訂產假薪酬上限由「先訂立、後審議」改為「先審議、後訂立」，但遭羅致光「恐嚇」，修正案通過，當局會考慮撤回草案，最終修正案被大部份建制派議員反對遭否決。

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