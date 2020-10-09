美關島轟炸機營救　5小時抵台灣

一旦爆發全面戰爭，黃東指出美國反應是最重要，特別是齊備航母、潛艇、轟炸機、導彈防禦、陸戰隊的關島軍事基地。中國希望72小時內癱瘓台灣，關島最快可派出轟炸機B-1、B-2（圖）或B-52打頭陣，搭載最新式的反艦導彈，五小時內到達台海，阻止登陸。他說：「關島部份兵旅是常備作戰狀態，如果可以擊沉解放軍071登陸艦或075兩棲攻擊艦等大型戰艦，就起碼可以消滅一個營。」他又指，美國未來B-21（明年首飛）甚至可安裝空對空導彈，能搭載幾十枚導彈攻擊。一般而言，登陸艦防空薄弱，大陸必須靠護衞艦保護，他估計屆時台灣附近海面將爆發激烈攻防：「基本上轟炸機炸完一輪，大約看到大陸損失有多大，看出登陸的機率」。

航母需兩日抵達

轟炸機用來拖延時間，美國航母能否及時趕來十分關鍵。美國航母一小時行30海里（約55公里），能否及時抵達就視乎當時航母的位置，黃東認為「時間上不一定夠快」。若以關島基地出發來計算，那需要航行約兩天的時間。黃東特別指出，大陸有東風-21及東風-26兩種反艦導彈，其中東風-26射程覆蓋關島。他說：「當然美國航母並非完全無法將反艦導彈擊落，但實際都有一個心理威脅。」航母除了直接營救台灣，亦可對台灣南方的巴士海峽實施封鎖，阻止中國包圍台灣。

日本空海基地配合 封鎖台灣北部

日本2016年設立新安保法，一旦盟友受到武力攻擊，日本可派遣自衞隊提供支援。現時美軍在日本沖繩設有嘉手納空軍基地、長崎縣佐世保設海軍基地，屬美國在亞太地區最近台灣的海外軍事基地，美國前線空軍部隊主要來自此兩大基地。

美軍所有型號的戰機幾乎都在兩基地出現，F-15、F-16 、F-35戰機近月都在沖繩出現。偵察機P-3C、EP-3E及RC135近月亦不時在日本飛到南海偵察。黃東說一旦開戰，美國極可能派戰機及戰艦支援，「無論日本願意不願意，已經間接被美國拉下水」。就算日本不派出自衞隊，最少能提供物資及情報，協助美國。

提供物資情報

黃東相信，兩個軍事基地可配合關島，當美國轟炸機攻擊中國軍艦時，在沖繩戰機將會護航。他說：「美國導彈射程好遠，空對艦射程可以有900多公里，不用入去中國火力圈。」林穎佑則估計，中國停泊在北部戰區的航母遼寧號會南下協助攻擊，他說：「是否會有美韓聯軍或美日聯軍反制作為？」台灣軍事專家王臻明相信美國可以讓駐韓、駐日美軍進入演習備戰狀態，牽制中國華北、東北的部隊，使其無法南下參戰。