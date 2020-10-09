美食車先導計劃延長一年 車主坦言心灰意冷

原定在明年2月2日屆滿的美食車先導計劃，旅遊事務署指，因應今年武漢肺炎疫情令大部份美食車營運場地持續關閉，今日宣佈將延長計劃一年至2022年2月2日。署方網站顯示，現時有13架美食車仍然營運，美食車「擦餐飽」和「粵廚點心專門店」分別於去年底和今年初交還牌照放棄經營。本月以來只有5架美食車分別在迪士尼、起動九龍東2個指定場地，及西九文化區、大美督2個非指定場地營業。

林瑞華批政府冷待為等車主主動離場避賠償

今年完全沒有營業的「魔廚撈麵」車主羅慕蓮坦言對計劃已心灰意冷，不過如果主動退出計劃，又要想方法安置美食車，更加血本無歸。她表示，疫情令市道差，「開多幾個場地都唔係解決辦法」，連食肆都難捱，更遑論美食車，如果營運更要支付場租、人工、食材成本，因此沒有開車營業，她指如果政府主動結束計劃並向車主作出賠償，會接受方案。

「七桌子X樺得園」車主兼香港美食車聯盟主席林瑞華指，已就美食車停泊位、牌照限制做到會等問題提出過無數次，但政府一直無動作放寬美食車的營運限制。今年疫情以來多個場地關閉，其美食車估計只共營運過一個月，他直言正考慮退還牌照，亦知道有其他車主想退出，他批評政府延長計劃一年只是推卸責任，讓美食車「擺得就擺」，一直拖延令車主心灰意冷主動離場，政府就不用因為主動叫停計劃，需要沾手賠償和安置問題。

2017年2月3日推出的美食車先導計劃，概念由前財政司司長曾俊華提出，為期2年，其後政府將計劃延長2年至明年2月2日。不過有指受牌照及場地限制，美食車營業額由首年2,100萬元，降至今年首7個月只有50萬元。

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