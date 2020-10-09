PK鄧狂改口「擘大眼講大話」

【本報訊】12港人8月23日被中國海警拘捕，一直被秘密拘禁，直至自由亞洲電台引爆消息，警務處長鄧炳強始回應稱「睇媒體公佈先知」，又稱28日才收到內地當局通報。特首林鄭月娥死攬警隊，稱警方「冇任何角色」。但本報連日揭發警方早有部署，確認12港人被中方拘捕後才告「任務完成」，警方回覆變得微妙，改稱「內地執法部門拘捕行動與警方無關」，轉移視線避談派員登機監視快艇。朱凱廸等人昨陪同家屬到飛行服務隊總部外抗議，指警察分明一早知道12人打算8月23日出發，「送佢哋去中國水域，畀中國海警捉，跟住再送中」，「鄧炳強係擘大眼喺全香港人面前講大話」。

本報得悉8月23日早上9時25分至9時52分，在飛行服務隊直升機上的警員已從警方陸上指揮中心得悉，12人快艇落入中國海警手中，警方亦確認「任務完成」，絕非至8月28日才知悉事件。

12港人被捕消息傳出後，傳媒只能查問警方是否知悉，鄧炳強8月27日見記者時輕鬆應對，稱「呢件事我睇媒體公佈先知」，又稱直至那一刻「未收到內地相關單位通報事件」，表示這次「不是兩地跨境合作行動」。雖然親共陣營多番恐嚇，部份家屬不願噤聲，公開回應事件並質疑警方配合中國海警將12港人送中。警方發聲明反擊，稱家屬指控失實，強調「8月28日才接獲中國執法部門通報事件」。鄧炳強9月29日出席油尖旺區議會質詢時顯得早有預備，強調12人是「通緝犯並涉及嚴重罪行」，又指「警方最後接獲的消息已是12人被刑事拘留」。

林鄭死攬 反斥本報抹黑

本報10月5日揭發飛行服務隊派機「護送」快艇出海，政府事前並非不知情。林鄭翌日仍死撐警方「冇任何角色」，不點名批評本報「抹黑香港政府」、攻擊警方和揑造事實，對香港社會不健康。保安局長李家超亦緊跟口徑，斥本報「混淆視聽、轉移視線」，希望市民「擦亮眼睛」。