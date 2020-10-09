now縮沙 李慧琼傳接任《大鳴大放》主持流產

外界盛傳now新聞時事節目《大鳴大放》換主持，改由民建聯主席李慧琼擔任，惹起爭議，台灣殺人案女死者潘曉穎母親更表明，若由李任主持，會暫停接受now新聞訪問。據了解，now新聞決定暫不邀請李慧琼出任主持，空降該台出任新聞及財經資訊主管陳鐵彪回應本報查詢時稱，整件事都「未曾落實」。

至於台灣殺人案女死者潘曉穎母親曾受訪稱對now疑安排李慧琼出任節目主持感到憤怒，指李慧琼與周浩鼎就陳同佳一案曾為之安排過記者會，其後民建聯未再積極跟進，潘母表明暫拒任何與now新聞有關的訪問。李慧琼今稱，民建聯一直有與潘媽媽保持溝通，「我哋亦都好緊張呢個事件，有需要時會提供協助」。

「係一個未曾決定嘅嘢嚟」

據了解，now新聞時事節目《大鳴大放》原計劃改由李慧琼擔任主持，但因引起爭議，結果胎死腹中，決定暫不落實。now新聞及財經資訊主管陳鐵彪回應查詢時，被問及有關《大鳴大放》改由李慧琼主持一事，他指「我哋未曾落實」；至於是否撤回由李任主持，他稱，「成件事我哋都未開始公佈出嚟，所以係一個未曾決定嘅嘢嚟，我哋遲啲再講」。

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now新聞主管曾指

李慧琼可邀約記者約不到的嘉賓

陳鐵彪早前與編輯組和公共事務節目《經緯線》員工會面，據悉，陳向員工聲稱，是他邀請民建聯主席李慧琼加入以改革《大鳴大放》，因民建聯是第一大黨，李慧琼可加強民生內容，減少政治內容，更可邀約到現時記者約不到的嘉賓。

惟消息傳出後引起非議，台灣殺人案女死者潘曉穎母親接受本報訪問時表示，對於now新聞疑安排李慧琼出任《大鳴大放》主持感到憤怒，因2年多前李慧琼與周浩鼎就陳同佳一案，安排過記者會，但其後民建聯未有再積極跟進，令她對李及周兩人感不滿。

潘媽媽更決定，暫時拒絕接受任何與now新聞有關的訪問，也不會提供錄音回應給對方。

稱一直與潘母保持溝通 李慧琼：我哋好緊張呢件事

民建聯主席李慧琼今日（9日）當選內會主席後會見傳媒，被問及與now新聞時事節目《大鳴大放》出任主持的計劃或殆死腹中持，李慧琼指未有最新訊息，會專心先做好議會工作，指有最新安排會再作出公佈。

被問到潘曉穎媽媽因李擬擔任《大鳴大放》主持而拒絕接受now訪問，李慧琼聲稱，民建聯一直有與潘媽媽保持溝通，「我哋亦都好緊張呢個事件，有需要時會提供協助」。多個傳媒就潘媽媽的情況再追問，李慧琼僅不斷重複指已多次回應事件；被問到是否遺棄（abandon）潘媽媽時，李稱：「當然冇，我哋有同佢聯絡」，又指已呼籲陳同佳盡快到台灣投案。

就曾鈺成引述行政長官林鄭月娥很不客氣地指出民建聯多年來未能為政府培養人才，李慧琼稱不掌握林鄭及曾鈺成對話，故不評論：「具體嚟講，民建聯培育政治人才嘅工作係無停過，喺政府入面都有我哋成員，民建聯都積極參與唔同層面嘅選舉。」

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