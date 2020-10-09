警員供詞矛盾 鏟車員脫藏武器罪

【本報訊】一名鏟車操作員被指去年11月2日，在旺角管有鐵鎚、士巴拿及膠索帶，他否認管有非法用途工具或攻擊性武器罪，昨受審。辯方指警員的庭上證供遠比書面供詞詳盡，質疑他為堆砌證據而虛構不實之詞。裁判官張天雁指沒證據證明涉案工具用作非法用途，加上警員證供有多處出入，並坦言看不見現場有非法集結或相關行為，故憑環境證據亦不能達致定罪推論，裁定被告罪名不成立。

庭上證供被質疑虛構

警員13840譚潤添（譯音）供稱，當晚與同僚乘警車到旺角執勤，其間發現亞皆老街被雜物堵塞，另有約60人在跑。當警車駛至塘尾道時，譚發現被告譚浩豐（29歲）與五至六人集結，他遂下車截查，並大叫「警察，咪郁」，被告等人逃跑，在渡船街被截獲。

辯方質疑，譚的書面供詞與庭上證供有多處不符，例如他在書面供詞及記事簿中均沒提及有雜物堵路。譚解釋，他在庭上憶起當日有被索帶紮起的鐵馬堵路。

辯方續質疑，譚的書面供詞沒提及案發時被告身邊有五至六人。譚解釋指他錄口供時，側重在被告身上。辯方進一步指譚供稱他大叫「警察，咪郁」後，被告才與其他人一起逃跑，但書面供詞卻指被告逃跑在先，他才大叫。譚聞言後更正，指兩個動作是同一時間發生。譚又同意，當時看不到旺角一帶有非法集結的情況。

裁判官張天雁裁決指，譚的證供有多項重要出入；由於譚同意他錄取的書面供詞時，記憶較佳，故裁定案發時現場僅被告一人。此外被告自稱任職鏟車操作員，且沒案底，犯罪可能性偏低、證供可信性較高，最終裁定他罪脫。

案件編號：KCCC703/20