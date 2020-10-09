警員追捕時失平衡跪地受傷 16歲男生被控襲警押後裁決

網民去年11月發起「七區行街」行動，當晚警方在柴灣阻止示威者堵路。有警員追捕一名正在逃跑的16歲男學生，其間疑兩度遭男生推開致失平衡跌倒，跪地拗傷。男生事後被制服，並遭控以襲警罪，今日不認罪受審。追捕被告的警員在辯方盤問下承認，部份遇襲細節是今天出庭作供時才首次提及，惟否認被告從沒推他之說。

16歲被告否認一項襲警罪，案件今在東區裁判法院開審。柴灣警署特遣隊警員11030曾偉強供稱，去年11月3日晚上9時許，得悉柴灣道迴旋處有示威者堵路，於是與同袍到場拆路障及掃蕩嘗試堵路者。及後他在怡豐街近怡泰街交界聽到有人大叫：「唔好走！」並看見被告向他迎面跑來。

曾警員懷疑被告與堵路事件有關，於是嘗試截停他，並多次表明身份。惟被告沒有理會，更一度跑出怡泰街馬路。曾警員隨即捉住被告所穿T裇的肩膊位置，卻遭被告雙手大力推開，令他失平衡，「向後踏一步，左腳向後拗」。未幾曾警員再捉住被告膊頭，惟再次遭被告推胸口，因而鬆手，左腳輕微跪地，亦感痛楚。

被告繼續逃跑，至柴灣公園內一個花槽旁停下，最終被一眾警員制服。曾警員以涉嫌襲警罪名宣佈拘捕被告。

辯方盤問指，曾警員沒有在書面供詞內提及案發時聽到有人大叫「唔好跑」、以及追捕期間左腳跪地等細節，相關內容是在他出庭作供時才首次提及。曾警員承認確是如此，惟否認推撞事件從沒發生，也否認腳部傷勢是追捕期間自己失平衡所致。

辯方亦指，曾警員在書面供詞上稱，被告遭制服時一度掙脫反抗，更謂「唔好拉我」，惟他在庭上沒有提及這部份。曾解釋稱，出庭作供時只被要求交代追捕及截查被告的情況，否認被告反抗的部份屬他虛構。

至於求醫事宜，辯方指曾警員於事發後個多星期到東區醫院職業健康診所覆診，報稱遇襲後雙手及臀部著地，但頭部沒受傷，其後自行站立並繼續追捕。曾警員承認報告內容與庭上作供以至書面供詞的內容不同，惟否認求醫時誇大受傷經過，亦否認在庭上作供及求醫時修改受傷經過。

被告不出庭作供，也不傳召證人。辯方結案陳詞指，遇襲警員作供時多次在庭上更改口供，部份關鍵細節更是在庭上才首次提出，其供詞也出現內在不可能性，並非誠實可靠的證人，希望法庭判被告罪名不成立。

裁判官崔美霞押後案件至本月29日裁決。

【案件編號：ESCC624/20】

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