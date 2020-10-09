駱惠寧以內陸思維治港（潘小濤）

中聯辦主任駱惠寧趁10.1中共建政日探訪香港劏房戶的「訪貧騷」，以及左報大肆報道愛國貧窮劏房戶是因愛國而被迫住劏房的故事，在香港不僅不能打動人心，甚至變成網民揶揄取笑的材料。

駱惠寧的仕途在安徽起步，從省政府辦公室秘書開始，一路升至省委宣傳部長，然後調往青海任省委副書記、省長、省委書記，2016年改為主政山西，三年後卸任，改任全國人大財經委副主任，以為從此退居二線然後退休，孰知今年初卻被委為香港中聯辦主任。他任職過的安徽、青海及山西都屬中西部較落後的「鄉下」，貧窮人口較多，扶貧正是這些內陸省分各級官員的重任。習近平原本的目標就是今年滅貧，消滅絕對貧困，可見這個政治任務之重！

如何顯示自己重視扶貧工作呢？除了展示扶貧成績，也就是脫貧人數的變化（統計手段、數據造假等皆可做到亮麗成績），更重要的是領導要讓上級「看見」你在扶貧，於是扶貧騷應運而生。逢年過節，落後省區的幹部都會前去省級或國家級貧窮縣貧窮村，到重點扶貧對象的家中探訪，噓寒問暖之餘，還送上各種禮品，有糧食食油罐頭等食物，也有禦寒衣物、棉被等日用品 ，但也曾發生在鏡頭前送完禮、拍攝完就收回再用來送下一家的醜劇。在落後地區，這種扶貧騷很重要，因為這就是官員的重要政績。

駱惠寧雖南下香港這個本來是中西薈萃之地的國際大都會，但他從沒用心去了解過這個地方，跟香港市民的接觸機會更是寥寥無幾。或許，他來港的目的並非要保住香港的特色，也就毋須深入了解香港的制度、民情等，相反心態上仍留在青海、山西等官場，自然會在中共建政這個重要節日去「訪貧問苦」了。這是他難以擺脫的內陸省區為官思維，不期然就要表演扶貧騷，而沿海富裕省市早已不做這種政治姿態了。

在香港扶貧，當然是找劏房戶，手下只好為他找安全系數極高的「中聯辦之友」，於是那名經常接受黨媒訪問的湖南廚師徐天民就被揀中了，令他頓成紅人，黨媒接力謳歌，稱他原在湖南有樓，2013年來港做廚師，一年後升為主管，受疫情及「黑暴」所累失業，轉行做地盤，目前一家三口以4,500元租住深水埗70呎劏房，本來打算「搬大啲」，但因為「睇唔過眼」有人破壞和燒國旗等行為，「自發」舉五星旗上街，又「組織愛國力量」出錢籌辦撐警、護旗、清理連儂牆等活動，用了超過十萬元積蓄，今年初積蓄快用完，又不惜賣掉家鄉的物業，分別捐了十萬元現金及幾十萬元防疫物資給家鄉，形容徐天民「對報效祖國從不吝嗇」，用畢生近百萬積蓄助內地抗疫，體現了駱惠寧所指「愛國不是一種選擇，而是一種義務」。

愛國騷感動不了港人

這個因愛國而大屋搬細屋、細屋搬劏房的故事，特別之處在於它打破愛國有着數甚至會發達的香港神話，很多愛國港人都已飛黃騰達，絕少會出現像徐天民般因愛國而變窮人。而看完此故事，絕大多數港人只會講出那三個字，不會感動更不會模仿，如此高尚人格的人只應湖南有（雷鋒也是湖南人），相反港人品格低下，難以產生如此光輝人物。以前有港人賣車賣樓或將成份退休金捐助內地教育及扶貧，又或捐款賑濟國內災民等，也不會周街唱。如因為愛國而淪落到住劏房，那些建制派及愛國權貴，早就雞飛狗走了！如此吹捧徐天民，還稱之為愛國義務，難道是要正告那些飲黨的奶水多年的愛國人士，是時候盡義務、捐身家了？

這就是民情的不同，在國內或能感動人，但在香港只會換來一句嘲諷。這種愛國事迹不能打動人，也就難以感動更多人愛國。往後應該報道那些因愛國而細屋搬大屋的發達故事。假若香港沒有獨立傳媒，就不會有人踢爆這個政治騷。你說，中共官僚怎會不對新聞自由痛深痛惡絕，因為他們必是「受害人」，令他們經常出醜！

見微知著，如今主管香港事務者多是駱惠寧那種背景及識見的官員，他們只在落後省區工作過，不僅不具備國際視野國際胸襟，就連如何治理沿海先進城市也不太懂，卻成了香港事務的掌權者和政策執行者，本能地只以內陸省區的管治思維和行事決策，加上他們沒政績沒能力（否則早就被調往發達地區鍍金了），只會對上級指令唯唯諾諾，寧左勿右，香港前途如何，大家應該心中有數了！