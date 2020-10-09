醫管局電郵罷工醫護要求解釋「缺勤」 工會籲待與律師商討後統一範本回覆

武漢肺炎疫情初期，醫管局員工陣線發起罷工促使政府封關，事後遭醫管局表明追究。醫管局今向多名罷工醫護發電郵，要求解釋「缺勤」原因，包括工會成員在內多名醫管局員工均有收到。工會強調，罷工是由工會發起的合法工業行動，正與法律團隊商討回覆細節，籲同事等待工會提供範本作一致回覆。

醫管局人力資源部向罷工醫護發出電郵，要求就本年2月3日至7日之間「缺勤」作解釋，並於本月23日前回覆。電郵中稱，局方會按員工回覆的「缺勤」原因，決定是否採取行動跟進；若未有按時回覆，則會假定員工同意局方所指，員工在該些日子「缺勤」。

醫管局員工陣線副主席羅卓堯表示，包括工會成員在內多名員工都有收到電郵，內容大致相同。工會早前已與法律團隊擬定回覆方式，將會就局方最新的電郵進一步商討細節，內容會包括重申當日行動屬於由合法工會所舉行的合法工業行動，籲同事等待工會提供範本作一致回覆。

昔日新聞：

醫護罷工︱醫管局將向數千員工發信要求解釋「缺勤」原因 員工陣線：要開戰隨時奉陪

武漢肺炎︱醫管局員工陣線籲醫護勿個別回覆局方來信：不容許任何人被清算打壓

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