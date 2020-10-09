警涉瞞離婚霸宿舍15年

【本報訊】50歲警務人員15年前已離婚，疑一直隱瞞兼欺詐警隊，過去15年霸佔警隊編配的已婚宿舍，直至今年7月才遭揭發，他被控一項欺詐罪，昨於西九龍裁判法院提堂。案件押後至下月19日，被告獲准保釋，其間不准接觸控方證人，包括其同僚及上司。

被告李德明，控罪書上只描述他報稱任職公務員，沒有列明在警隊的職級，現報住原居宿舍位處的荃灣區另一屋苑。

涉款逾220萬

控罪指他2005年1月22日至2020年7月13日，意圖欺詐並藉欺騙，即向香港警務處隱瞞其離婚狀況，誘使警務處在李不合資格下，繼續向他分配位於綠楊新邨的警隊宿舍。據了解，案中涉及的房屋福利逾220萬元。

警務人員騙取警察宿舍的事件，過去也曾發生，但騙足15年，則屬罕見。服務警隊30年的退休警陶頌普，因欠債缺財不想失去已婚警察宿舍居所，遂隱瞞離婚實情足足十年，至2010才被揭發，他被捕後承認兩項欺詐罪，被判接受社會服務令240小時。前警員鍾志堅亦在離婚後續租住已婚警察宿舍五年，至2016年遭前妻踢爆，他承認一項欺詐罪，被判100小時社會服務令。

已婚警務人員，不論性別、職級和服務年資皆可申請已婚警察縮舍，惟一旦離婚，或處於法定分居或鰥寡，則必須最少擁有一名同住未成年子女的撫養權，否則要搬走。

案件編號：WKCC3407/20