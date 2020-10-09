舞台設計師身懷鉗與士巴拿被控 官指不屬非法武器裁定脫罪

去年萬聖節市民悼念港鐵太子站8.31事件兩個月當晚凌晨，年輕舞台設計師在街頭被警員截查，搜出士巴拿、摺刀及兩把鉗。他否認管有攻擊性武器罪，本周初受審。裁判官張天雁今午裁決指，警員自認搜查被告期間從未作出警誡，顯示警員當時也覺得沒需要、以及沒有合理懷疑被告會犯案，加上涉案物品本身並不是非法武器，裁定罪名不成立，被告兼得訟費。

裁判官張天雁裁決指，警員余展宏供稱在搜查被告張子軒（27歲）之前巡邏期間，沒發現附近有任何非法集結、堵路、或破壞物件等違法行為。至於余稱當晚較早前離遠看到有人集結，在本案中亦沒有證據直接證明。被告受查時已即時表明當晚與朋友吃飯，自己任職舞台設計，工作需要利用到涉案工具。

張官指，警員由看見至搜查被告均沒施行警誡，顯示他未有合理懷疑被告會干犯刑事罪行，法庭無法肯定涉案工具是否用作非法用途，故裁定罪名不成立。

辯方大律師沈君浩為被告申請訟費，指被告受查態度合作及坦白，並已即時交代工具用途。由於警察指當時沒有非法活動，辯方形容本案猶如普通路人在街上被查問一樣，被告沒有自招嫌疑；若此情況屬自招嫌疑，那麼香港每一個攜有這些工具的人都是自招嫌疑。

控方回應訟費申請時則指，被告其中一名同行朋友當時攜有美國國旗，而警員從警車下車時，被告曾有逃跑，認為被告某程度上自招嫌疑。

張官則指，被告遭截停後已即時作出解釋，警員查問期間亦無警誡，認為情況不屬自招嫌疑，遂按一般做法，向獲判無罪的被告批出訟費。

案發於去年11月1日凌晨，被告與另外4人在太子水渠道與通菜街交界被截查，5人均被指穿着黑衣，其中一人被指揮動美國國旗。

【案件編號：KCCC582/20】

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