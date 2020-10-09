武肺增住宿費  檢測海鮮價任劏

受疫情影響，僱主聘用外傭既要長時間等待，又要憂慮外傭不能通過武肺檢測後，需不斷付檢測費，額外支出猶如無底深潭。業內人士亦嘆需「硬食」疫下外傭來港的額外支出，現時每10個已簽約的外傭中，「大約有三個嚟到」，有僱主因此放棄海外招聘，直接聘用本地完約或斷約外傭。

重新申請成本倍增

港人楊先生今年初花近12,000元，經某連鎖中介聘請外傭，豈料因疫情致外傭不能如期來港，需再安排檢疫及隔離。中介向楊生指，如印傭檢測不過關或錯過航班，他要支付所有額外費用，楊生因此向中介提出，欲待疫情結束才安排印傭到港。

惟至9月初，中介向他索款2,500元機票及檢測費，否則收取2,400元行政費，楊生對中介的收費感到無奈，除擔心會因重複檢測需額外付費，亦不滿檢測費欠透明，他得知坊間其他中介收取的檢測費僅1,500至2,000元。他已向消委會投訴，對方正跟進糾紛。

「政府規定僱主要負責外傭嘅檢測費，同埋喺香港14日隔離嘅住宿費。」香港僱傭代理協會主席張結民解釋，行內中介定價不一，以其公司為例，若外傭錯過航班，額外支出不會轉嫁僱主，「我哋硬食㗎啦」，惟強調市場開放，不評論其他中介的做法。

他補充，現時每十個已簽約的外傭中，只有三人能來港到任，因疫下當地大量內陸機取消，拖慢外傭來港；即使外傭趕抵大城市轉機，在上機前72小時內完成檢測後，一旦驗出陽性反應，「就仲大鑊……全軍覆沒呀。」所有程序要推倒重來，致聘用成本大增，據知部份僱主因等不及，寧改聘在港已完約或斷約的「現成」外傭。