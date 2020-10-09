特快公屋編配計劃名單出爐 11凶宅上榜 最平租金$1,154

房屋署最新一期特快公屋編配計劃接獲6.27萬宗申請，署方今早在網頁上載供申請者揀選的1,071個單位，今期名單中有11個單位曾發生兇殺案，分別在葵涌、屯門、香港仔、深水埗、石硤尾、黃大仙、觀塘、將軍澳及沙田，租金由1,154元3,234元不等。其中被堪稱全港最邪凶廈的屯門安定邨定泰樓14樓一個單位再度上榜；而沙角邨綠鷺樓16樓的單位更連續第四年上榜。

公屋單位一屋難求，輪候冊申請宗數逼近26萬，凶宅等不受歡迎單位成基層市民上樓捷徑。房署今早在網頁上載可供揀選的1,071個不受歡迎公屋單位名單，詳列位置、面積及租金等資料。

今年特快公屋編配計劃已於上月10日截止接受申請，房署接獲約6.27萬宗申請，當中約2.83萬宗為二人或以上家庭申請者、約3.44萬宗為一人申請者。翻查資料，過去3年特快公屋編配計劃的申請宗數持續下跌，2017及2018分別收到8.05萬及5.83萬份申請，去年則接獲約5.8萬宗申請，今年申請數字稍為回升。

房署亦在網頁表明今次特快公屋編配計劃申請人數眾多，不同地區內可選單位數目不一而且有限，無法保證所有申請者均能獲邀揀樓或成功揀選單位。

11凶宅上榜近年最多

今期名單上有11個單位曾發生兇殺案，屬近年最多，分別在葵涌、屯門、香港仔、深水埗、石硤尾、黃大仙、觀塘、將軍澳及沙田，每月租金由1,154元3,234元不等。

其中香港仔華富邨華生樓一個單位首次「榜上有名」，該單位在2018年底曾發生倫常慘案，一對年逾六旬夫婦，其中妻子被發現倒斃屋內，頭部有傷痕，丈夫則在屋內上吊身亡；警方懷疑有人用鐵筆擊斃妻子後，畏罪自縊亡。

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全港最邪凶廈屯門定泰樓 8個月半租優惠

而被堪稱全港最邪凶廈的屯門安定邨定泰樓14樓的單位就再度上榜，單位實用面積約249呎，每月租金只需1,154元，房署更提供8個月的半租優惠。不過申請者需注意，定泰樓曾被稱為全港最邪凶廈，因該大廈過去數年已經最少5名住客自殺或意外身亡。而大廈單位曾多次納入特快公屋編配計劃的名單上。

而屯門龍逸邨康龍樓8樓一個單位亦再度上榜，該單位曾發生殺妻墮樓案，一名年逾六旬的男子疑精神病發由單位墮樓身亡，其妻被發現在單位內遭利刀割喉。該單位面積約233平方呎，每月租金1,356元，房署提供12個月的半租優惠。

不過，最邪凶宅沙角邨綠鷺樓16樓的單位，於2002年曾發生兇殺案，該單位已經是連續第4年上榜。該單位面積約249平方呎，每月租金1,317元，為增加出租機會，房署更提供12個月的半租優惠。

其餘的不受歡迎單位則包括曾發生自殺或意外死亡事件、曾發生白蟻等蟲患、毗鄰垃圾房等而上榜。

在特快公屋編配計劃下，合資格的公屋輪候冊申請人可獲得提早入住機會，署方也會按照單位空置年期提供租金優惠，最多有12個月半租優惠。

房署表示，下週一（12日）將安排首批合資格的二人或以上家庭申請者揀選單位，其次則為單身人士，署方將於揀選單位前約一星期向申請人發通知。各單位詳情可參考房委會網頁或致電27122712查詢。

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