醫字咁淺：新冠肺炎與柏金遜症（麥煒和）

「溫醫生，激死我了！」

「Jean，溫醫生不會激你，而且你還沒有死。」

「我在生醫學生的氣，方才與他們視像教學（按：疫情期間，除了中、小學、幼稚園，醫學院也是以視像替補臨床教學），居然有同學說腦炎能引致柏金遜症。」

「他定是指encephalitis lethargica（簡稱 EL），雖然文獻記載EL型腦炎確會引發類似柏金遜的後遺症，但EL大流行是歷史事件，與現世代的柏金遜症均無關係（按：後者是成因不明的退化病）。」

「熟讀書本卻跟現實脫節，那同學適合入仕多過從醫！」

「所以他便需要我們循循善誘了。說回EL，該流行性腦炎於上世紀初1916至1927約十年間大量爆發，全球多達五百萬人染病，患者有嗜睡至昏迷的症狀，其間死亡率超過三成，患者即使痊癒，很多也會留有近似柏金遜或其他運動障礙的後遺症。但到了30年代，EL好像一下子便消失了，由於年代久遠，其真正病因已無從稽考，學者曾推斷EL是由同期的H1N1西班牙流感引發，但2009年當H1N1疫潮重臨，也沒出現另一波EL，故大抵與流感無關。」

「上世紀有EL神秘腦炎，本世紀也有新冠肺炎疫症，早前媒體報道，後者亦可能引發柏金遜症大流行。」

「那些報道只是基於（及放大了）外地學者數篇假說性（Hypothetical）文章，迄今仍未有實質證據支持他們的說法。其中一個假設是病毒可以透過ACE2受體入侵人類神經系統，繼而刺激突觸核蛋白（α-synuclein）積聚，長遠來說或會增加患柏金遜症的風險。另一說法是新冠病毒能影響人類嗅覺，而很多柏金遜病友也有嗅覺障礙，故兩者便有關連了。」

「都好牽強啫。」

「牽強與否已非重點，爭取研究經費或額外撥款時，越時令的企劃便越能派上用場，畢竟，現實中的遊戲規則就是如此。至於新冠病毒對神經系統的已知影響，觀察所見包括由病毒直接感染腦部的個別或疑似病例，和因免疫反應間接導致的中樞或周邊神經發炎（後者即吉巴氐症），患者病發期間也較易併發中風及其他心腦血管病。」

「即是無異於一般病毒性感染的神經併發症啦，但正所謂放火要趁風，打鐵要趁熱，下篇研究論文的課題，我心裏有數了。」

麥煒和 腦神經科專科醫生