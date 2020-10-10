陳日君斥梵國務卿造謠羞辱前教宗

【中梵協議】

【本報訊】中梵主教任命臨時性協議預計本月22日到期，梵蒂岡國務卿帕羅林早前表示有關協議是在前教宗本篤十六世任內批准，香港退休樞機主教陳日君（圖）昨日駁斥有關說法，痛批帕羅林睜眼說謊，造謠羞辱前教宗，「連信仰都沒有」。

指本篤任內無批准協議

中梵協議大部份內容列為機密，從未對外公佈，僅知道與中國主教的任命和教會地位有關，教廷已表達續約意願，但中方仍未答覆。帕羅林上周在意大外米蘭的研討會中透露，中梵協議為歷任教宗所追求，在前教宗本篤十六世任內批准，並非現任教宗方濟各主導。根據中央社報道，陳日君昨在博客發表英文文章《因為愛真理，我無法保持沈默》，在文中表示前教宗本篤十六世在位時，帕羅林已暗自違抗本篤，私下推動與北京談判，陳曾當面要求本篤介入干預，但本篤個性謙卑和善，只回答說「有時你不想得罪某些人」。此外，陳日君批評帕羅林的說法「令人噁心」，知道謙卑的本篤十六世不會出面駁斥他，便公然造謠，恐怕連違背良心也不怕。

陳日君又批評帕羅林嚴重扭曲天主教在中國發展的近代史，帕羅林聲稱前教宗庇護十二世嘗試與中國對話失敗，導致中梵失去互信，近數十年關係破裂，但隻字未提中共審判傳教士，把教廷代表驅逐出境，多位神父長年被監禁，教會人士被送入勞改營及監獄。陳日君認為教廷聲稱中梵協議可以製造和平，卻忽略中共對境內人權壓迫，他現在只能祈求上帝拯救中國教友脫離強大的敵人。