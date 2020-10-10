港古佬︱雙十盡掛中華民國旗 調景嶺曾經係小台灣

調景嶺位於新界西貢區，非居於此的人對這地的印象，大概源於過去一年在此殞命的彥霖或梓樂，而鮮有人知這背山沿海的土地，數十年前曾舉目盡是異鄉的旗幟，那面名為青天白日滿地紅、國民黨人逃離戰亂時攜來香港的旗幟。就讓香港史學會理事施志明和柴宇瀚為大家介紹。

上世紀40、50年代，國共內戰漸入尾聲，國軍在中國大陸敗象已現，部屬於是拖家帶口，或至寶島，或至香港。當時，逃往香港的人以為他們很快就會反攻大陸或與台灣大部隊團圓，然而命運並不由己。

循水陸兩路來港的國民黨人最初滯留摩星嶺，直到1950年6月18日，逾200名左派份子趁端午節假期，大張旗鼓至摩星嶺「踩場」，在戰敗的國民黨人面前大跳慶祝用的「秧歌舞」，國民黨人不甘受奚落，激發衝突，最終20多人受傷。 秧歌舞事件一周後，港英政府為避免兩派再起衝突，將7,000多名國民黨人遷至當時交通不便、一片荒蕪的調景嶺。

當時，港英政府因不欲被捲入國共勢力之爭，又認為難民很快會離開香港，在救助調景嶺難民一事上相對消極。當時台方組織了中國大陸災胞救濟總會（簡稱救總），對滯港難民提供衣食援助，亦有被共產黨逐離的外國傳教士定居調景嶺，於1955年興建靈實醫院前身的靈實肺病療養院。

在各界支援下，他們逐漸建立了區內的學校、醫院等，而難民當中只有不足1,000人如馬英九一家般，因父親馬鶴凌是國民黨核心成員而受保薦接往台灣，或因老弱傷殘而獲體恤前往台灣，餘下的人便在調景嶺長住了下去。

每艘停泊的小船、村口的碼頭、每間小屋都掛了青天白日滿地紅旗，村民亦保持慶祝中華民國節日的傳統，每逢雙十、蔣公誕等都有大型慶典，將調景嶺這個在異地的陌生山嶺變成了小台灣，居於此地的人也一度達2萬之眾。

直到1995年，這面旗幟最後一次在調景嶺升起。

懷想反攻大陸的國民黨人未在香港完成壯志，便在國際舞台上勢力衰落，80年代初，香港的命運被放上談判桌，在台灣抗議無效下，英國與中國共產黨展開香港前途談判，鐵娘子戴卓爾夫人的一摔預示東方之珠命途，恰似隱喻調景嶺這個國民黨勢力集中地的未來。

港英政府以發展新市鎮為由清拆調景嶺寮屋區，在90年代中將村民安置到厚德邨。

自此，調景嶺青天白日滿地紅旗遍野的景象再不復見。

鳴謝：香港史學會 長春社文化古蹟資源中心

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