張炳良批北京未理解港人訴求即高壓制反對聲音：中港政府需認清兩地社會模式不同

《基本法》頒佈30周年，本港的「一國兩制」卻每下愈況。香港教育大學前校長、運輸及房屋局前局長張炳良認為，中港兩地政府需認清兩地習慣的社會模式不同，建議兩地人民求同存異，互相接納、包容，尋找一國兩制的出路。教大香港研究講座教授呂大樂亦指，港人需承認「一國」在「兩制」之上，建議兩地人民需共同找出雙贏的方法，才能找出最佳維繫一國兩制的方法。

張炳良今早出席網上研討會時表示，中央自2014年雨傘運動起，憂慮分離主義在港擴散並漸對香港管治失去信心，同年6月就發表《一國兩制在香港特別行政區的實踐》白皮書，引述國家主席習近平在2016年會見時任特首梁振英時指出，本港在一國兩制下沒有「港獨」空間，希望落實對港全面管治。

張炳良：港人習慣言論自由 「新加坡的管治模式」難起效

然而，張炳良指出，本港年輕人自去年反修例事件開始，對中央產生抗拒情緒，對「香港人」的身份認同大幅上升到回歸以來的歷史新高，加上不熟悉內地的社會主義制度，而對本港的獨立司法制度、港人享有的人權自由感到憂慮；惟北京在反修例事件後，認為香港已進入失控的地步，因此在未有確切理解港人的訴求前，便以高壓手段壓制反對派聲音。

張炳良分析，在港人已習慣享有言論自由之下，難以將「新加坡的管治模式」完全套用在香港身上，加上正值中美角力、港人對政府產生信任危機之時，真正的出路只有在中港兩地政府認清雙方制度不同、改革求新，尋找求同存異的方法，港人亦需同時認清自己「中國香港」的身份，才能有效維持一國兩制下的香港。

呂大樂亦認為，港人需認清「一國」在「兩制」之上，同時中港兩地亦應尋找出各自的「平衡點」，互相妥協互相信任，才能達致雙贏的局面，找出維繫一國兩制的最佳方法。

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