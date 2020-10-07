請你繼續支持 | 逾200警搜《蘋果》告一段落? 兩個月後更荒唐

8月10日逾200警以港區國安法為由，高調搜查《蘋果》，事隔兩個月，以為事情告一段落？不，荒唐的事每日變本加厲。

這兩個月間，警方甄選記者、政權打壓利君雅、香港幾大新聞機構地震，都在證明香港新聞自由已失守。集會自由、言論自由、新聞自由、司法獨立相繼淪陷；這一切一切行動，目的只有一個，就是以恐懼迫使人們屈服。

身處這個荒唐時代，記者同樣有血有肉，落筆難免感到擔憂，但怯，就會輸一世。《蘋果》無所畏懼，亦會繼續堅持以報道留住真相，將事實變成歷史。有你的支持，即使再面對任何威嚇，《蘋果》記者亦絕不屈服！而我們感激當中有你，在恐懼下依然選擇真相，選擇良知！

我們希望能繼續與你並肩而行，一起於荒唐時代下，以勇氣紀錄事實真相，以良知見證歷史！為了讓你能更輕鬆獲取《蘋果動新聞》的資訊，我們進一步簡化訂閱流程，毋須再因輸入信用卡資料感到麻煩！現在壹會員只要在《蘋果》app內，1-Click「我要訂閱」，便可立刻訂閱《蘋果動新聞》月費計劃，無阻礙盡覽所有新聞內容。同時，為令你登入更簡單，現在只要透過你的Facebook或Google賬號，毋須每次輸入密碼，即可一按登入《蘋果動新聞》app及所有《蘋果》網上平台。

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