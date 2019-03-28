電子道路收費擬最快後年推行 平日朝8晚8駛經「中環核心區」須繳款

自80年代已提出的電子道路收費，政府擬在2022年推行。《星島日報》報道，運輸及房屋局今年初成立兩個小組籌備電子道路收費計劃，若車輛駛經指定範圍就須繳費，收費區主要在「中環核心區」。報道又指，政府建議收費時段為周一至五的「朝八晚八」。

中環電子道路收費自80年代提出後，一直無法達至共識。運輸署去年曾初步擬訂中區電子道路收費試驗計劃的「收費區」，涵蓋區內多條區內主幹道，包括東起以美利道、花園道為界，西面則到達林士街；南面則會沿皇后大道中、下亞厘畢道、荷李活道劃線，覆蓋整個中區至中環碼頭海邊。而干諾道中、德輔道中、皇后大道中、遮打道、民光街及蘭桂坊一帶，俱被納入收費區。有關計劃原定在區議會商討，但遭署方臨時抽起。

事隔逾一年半，政府擬在下周施政報告交代電子道路收費計劃進展。《星島日報》報道，運輸署一直籌備有關計劃，並在今年初已先成立兩個小組探究計劃的推展方向及可行性。

緊急及殘疾人士車輛獲豁免

報道引述消息指，計劃初步建議，當車輛每次在收費時段駛經收費區邊界均須繳費，暫擬在車流較多的時段收費，即周一至周五「朝8晚8」，以及周六早上9時至下午2時實施電子道路收費；周日及公眾假期則不會收取任何費用。至於收費水平，小組建議私家車收費高於的士，並豁免緊急車輛的費用如救護車和警車，以及殘疾人士專用車輛等。

報道又引述消息指，受疫情影響，經濟下行，為免引起市民反對，政府不會急於在現階段開始計劃，料最快後年才會正式實施。

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