文革2.0︱教師操守議會前主席指釘牌匪夷所思：政務官點敢向中共說不？

九龍塘宣道小學一名教師被教育局指「有計劃地散播港獨訊息」而釘牌。教育人員專業操守議會（下稱操守議會）前主席韓連山接受《蘋果》訪問時表示，若投訴個案由議會處理，會安排聆訊，聽取投訴人和答辯人的說法再作裁決，但今次涉事老師無機會親身答辯就被除牌，非常不公，教局因一堂討論課而將其釘牌更是匪夷所思。議會前成員梁恩榮亦指，工作紙內容雖然有不足之處，但教育局並無足夠證據證明他「有計劃播獨」，釘牌懲處是完全不合乎比例。

記者 鄧力行

教師被釘牌是匪夷所思

退休教師韓連山曾任兩屆操守議會主席，他形容該名教師被釘牌是匪夷所思，「以往我哋教育界嘅經驗，邊度會為咗一堂討論課而要釘人牌？」他質疑教育局的處理是政治掛帥，任何人只要提到「港獨」兩個字便「殺無赦」，該老師無辜成代罪羔羊，「即使佢真係有提及港獨那又如何？唔傾得咩？學校言論自由唔可以傾咩？」

對於教局在釘牌過程中不設聆訊只有書面答辯機會，韓連山直斥是荒謬，對該教師非常不公平，認為處理投訴必須有面對面答辯機會，書面答辯當局大可「收到當睇唔到，睇到都當唔知道」。他解釋，操守議會若收到投訴指教師教材或課堂偏頗，都會安排聆訊邀請投訴人和答辯人出席，由成員聽取雙方理據和作裁決，「即係（法庭）審案一樣」。

韓連山承認，教育局有權自行處理投訴個案而不經過操守議會，「但你有權並不代表你可以亂嚟，而家係亂嚟」，更慨嘆「操守議會而家都廢咗武功」，因教師註冊的「生殺大權」最終仍在教育局手中，「政務官點敢向中共說不？」他認為現行機制非常有問題，又指1994年成立的操守議會原是過渡性，他一直提倡要成立民選的教師公會，負責處理教師註冊等問題，惟教育局一直拒絕。

「完全唔令我覺得佢有計劃散播港獨」

曾任操守議會成員的教育學者梁恩榮亦向《蘋果》表示，現時有關港獨內容只在一節課中出現，若有計劃散播訊息，應會在不同單元的課堂，重複講同一訊息才能鞏固；而且該教師並無任教該科，散播訊息要有效用「一定要自己出馬」，實在「無理由自己唔教」，教育局提出的證據「完全唔令我覺得佢有計劃散播港獨」。

梁恩榮指出，涉事影片中亦有反對港獨人士意見，雖然該教師設計的工作紙確有不足，只有問「提出香港獨立的原因」而沒有問及「反對香港獨立的原因」，因爭議性課題應從多角度呈現，如果能兼及支持和反對的意見，會較滿足到持平的要求。不過，他認為所有教材都會有可改善的地方，強調這不足之處完全達不到需要釘牌的程度，批評教育局的處理「完全不合乎比例」。

非專業決定 是政治正確的決定

梁恩榮直言看不到教育局的決定有何學術理據，加上早前教育局刪改通識科教科書等情況，令人質疑其所做的並非專業決定，而是從政治正確的決定。他擔心，教育局的做法會令老師不知禁區何在，不敢再從專業角度探討爭議性問題，對教育專業會造成非常大的破壞。

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