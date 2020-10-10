近2,000黃店響應全民感謝日 午後旺角人頭湧湧 市民泛淚籲港人勿忘去年今日

市道低迷，有黃店發起自救行動，今起（10日）舉行一連兩天的「10.10全民感謝日」大推小店優惠，鼓勵小店間互助，更提醒香港人撐住本地小店，近2,000家店舖參與。（「10.10全民感謝日」參與名單）

午後旺角人頭湧現，不少黃店外都大排長龍，有正輪候入座台式餐廳用膳的楊小姐表示，每日實行食黃店、搭黃的，「唔黃唔幫襯」，指一來要支持小店捱過慘淡疫市，同時眼泛淚光說「（氣氛）唔會淡，大家都唔好唔記得上年發生過嘅事」。

周六的午後，旺區越晏越有市。在職人士楊小姐趁假日相約友人，外出到旺角阿木台灣麵用膳。她直言自己非黃店不幫襯，認同尤其市道差，要更支持小店，「知道（告急）一定會，最緊要好食囉」，不過指今日幫襯並非因為「全民感謝日」，只是撐黃店已是她與友人的座右銘。她又坦言，不少黃店也是小店，地方較細，對她來說想坐耐一點會有難度，客多時人手也未必能應付，但談到為何會堅持支持，楊眼泛淚光說，黃圈形成皆因要同路人凝聚，相信支持氣氛「唔會淡，大家都唔好唔記得上年發生過嘅事」。

市民提取過千元全日只買黃店

同樣支持「非黃不買」決心的熊先生指，得悉今日有感謝日活動，透露已提取過千元今日全日支持。手拿黃店「九份茶舍」飲品的他續指，稍後會到同區黃店模型店光顧，又認為黃色經濟圈發展一周年，今日零售服務店舖已滲透各行各業。「撐黃店係正常做法，我本來就係香港人，呢件係應該做嘅事。買黃店初心，因為我真係好討厭中資嘅嘢」，他續指，當中資圍繞生活日常消費，同路人應更努力，「有黃店買黃店先，我見到有好多都仲有排隊，仲有擴展空間，等有生意頭腦嘅人擴展黃圈」。

另一市民黃先生補充，幫襯黃店之意就是「用自己消費權利反映政治取向和理念」，強調即使市道低迷，市民一樣要消費，指當能選擇時，就用消費去合法表態。

有參與計劃的旺角黃店阿木台灣麵自中午已大排長龍。負責人Polly是台灣人，形容對「10.10全民感謝日」份外有感覺，「今天值得紀念，因為是我們台灣國慶日，在台灣氣氛很濃厚」。她又指其父親十分親政府，很重視此日，過往必定會返台灣一家慶祝，她今年是首次獨個在港過節，因感謝日所以有「手足」陪同度過。就感謝日優惠，她坦言沒有在餐點打折扣，反之，她推出早前聘請抗爭者手造的環保袋義賣，將扣除成本人工後，全數捐出。

她直言，今次活動未必對推動生意有太大影響，料客量與過往周末相近，指因今次活動宣傳期太短。不過，她指當籌組團隊邀請時，自己二話不說就報名參與，她深信能提醒大眾「黃店很需要幫助，大家幫得越多，力量就越能凝聚」。她又指黃圈成形後，能推動坊間重拾做手工製品，認為這才令香港產品更富本土特色。

茶飲店「九份茶舍」負責人Ben指，參與活動全因初心不變，「各行各業、宗教、甚至教育，嚟緊都會受到唔同程度的打壓。無得驚，除非離開香港㗎啫，大家係香港人，就惟有靠大家堅持到底」，該店推出單號逢「0字尾」享全單半價，他直言，即使人流較過往周六多5成，優惠下或會令生意額賺得更少，但能提醒大家支持黃圈，在安全情況下繼續表態，他相信做優惠也是值得。

同區另一茶飲店「唇茶」則推小店互助優惠，憑另一黃店單據到該店買飲品，每杯減價至10元。負責人阿深說，優惠後生意料只「打個和」，他期望自己參與活動，是提醒小店勿忘初心，「做呢個優惠唔係為咗賺錢，只希望做到圈內循環，為黃圈做返啲嘢，亦回饋消費者」。

除飲食業外，黃圈亦擴展到服務行業。黃的士平台「和你的」管理員之一阿佳指，今日不會開工，全日會駕車到各區黃店派送單張，他直言因的士按錶收費，無法做優惠，故自己出分力幫忙宣傳活動。同時，他又指已呼籲其他同行黃司機，身體力行，向乘客宣傳全民感謝日，派發貼紙和文宣，當個中間人貢獻黃圈。

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