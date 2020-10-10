聶德權指下周一發通告要求新入職公務員宣誓 違反誓言或意味有意圖推翻政府

政府下星期一將發通告，首先要求今年7月1日起新入職的公務員確認擁護《基本法》及效忠香港特區。公務員事務局局長聶德權表示，措施開始進入逐步落實的階段，下一步會要求在試用期當中的公務員簽署；至於其他公務員，當局建議絕大部份公務員透過簽署聲明方式確認，高級公務員如常務秘書長及部門首長等，會以宣誓方式確認，稍後會敲定。他強調，公務員在政策落實後就要盡責執行，個人想法或政治理念不能影響工作，更不能公開表達不滿。

公務員宣誓如箭在弦，聶德權今早在商台節目表示，將逐步落實要公務員宣誓，指公務員擁護《基本法》及效忠特區是理所當然，不明白為何會有人拒絕簽署。

聶：很難想像有僱員公開鬧老闆

聶德權強調，公務員同樣是一個市民，對政策有不同意見可以有渠道表達，政策蘊釀過程中，公務員應將暢所欲言其想法，但當政府有政策決定後，公務員就要尊重機制，「一心一意」做好推動落實和宣傳政策的工作，個人想法或政治理念不能影響工作，更不能公開表達不滿。他將同受公帑俸祿的公務員和政府比喻為僱員和老闆，稱很難想像有僱員會公開地責罵老闆，與老闆對着幹，相信無一個機構能夠接受，又明言公務員須兼顧好兩個身份，某程度是兩者不能共存。

聶表示，公務員違反誓言的門檻很高，一旦違反是很嚴重，意味有關公務員可能不支持一國兩制和有推翻現屆政府的意圖。他表示，若言行本身違法，就要按法律處理；若只是違反公務員守則，就要按紀律懲處機制處理，最嚴重可革職。

他稱，宣誓及聲明的內容不是新事物，《基本法》及公務員守則早已羅列宗旨，但簽署聲明及宣誓可令公務員更有意識自覺要效忠特區，是一種公開確認，彰顯承擔。

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