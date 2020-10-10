武漢肺炎︱民政署一連兩天九龍城派樽 市民一口氣取9份供家人朋友化驗

本港早前出現多宗泰籍人士確診武漢肺炎個案，民政事務總署聯同樂善堂合作，今明兩日在九龍城區內免費派發檢測樣本樽，冀能及早找出隱形帶病毒人士，截斷社區傳播鏈。

今早前來領取檢測樣本樽的張小姐表示，自己在區內兌換店工作，返工時會勤於消毒雙手，免受感染，今日共取了9份樣本樽供家人朋友使用。她表示，平日沒有外出食飯，坐車會揀坐的士，減少到人流多的地方免受感染。

白小姐居住秀茂坪，平日多用泰文溝通，不太熟識中文。她指，為免中招，平日兩公婆很少外出進食，今日專誠到場取樣本樽，與老公一起接受檢測，希望當局的防疫資訊能夠多元化。

港人陳先生為九龍城區小巴司機，今日也到場領取樣本樽，他表示，每日會接觸過千乘客，有不少是泰國人，故到場取樣本瓶做檢測。他早前也曾接受檢測，直指「因為司機係高危」，平日有不少小巴乘客會拉低口罩說話，他都不厭其煩提醒他們戴好口罩，擔心工作期間中招。他今次取了3個樣本樽，連同家人一起使用。

泰裔人士可於今明兩日上午10時至下午5時，前往位於九龍城打鼓嶺道47號的「樂善堂李賢義裔群社少數族裔支援服務中心」領取檢測樣本瓶，並於下周一至周二早上9時至中午12時，交回樣本瓶至位於聯合道48號地下的樂善堂陳廣興紀念基層醫療中心。

政府呼籲泰裔人士積極參與，準時交回樣本瓶，以盡早截斷社區傳播鏈並及早求醫，又感謝樂善堂協助，使檢測計劃在短時間內落實。同時，民政處已透過樂善堂聯絡區內服務泰裔人士的團體，告知他們有關檢測計劃，今日又向區內的泰國餐館及商戶派發檢測樣本瓶及防疫宣傳單張。

有關九龍城泰裔人士檢測服務詳情，可聯絡九龍城民政處，熱線6201 7660，或樂善堂有關熱線2382 0106（備泰語服務）查詢。

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