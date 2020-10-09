【本報訊】立法會延任一年，內務委員會及財務委員會首次開會，分別選出民建聯李慧琼及陳健波擔任做主席。負責選舉主席的建制派陰招盡出，包括禁止提出規程問題、取消候選人宣讀政綱環節、為提名劃線、強行派票進入投票程序，圖快刀斬亂麻選出主席。民主派拉布不果，但在投票過程中，在選票寫上「SAVE 12」，要求釋放被扣押在內地的12位港人。

廷任一年的立法會昨舉行內務委員會主席選舉，在會前建制派已嚴陣以待。新民黨葉劉淑儀提早逾半小時在會議室外等候入場，工聯會麥美娟、陸頌雄等亦提早半小時到會議室「霸位」。會議由上屆內會副主席馬逢國主持，陸頌雄提名李慧琼角逐主席，民主黨林卓廷則提名建制派何君堯參選，何君堯回應指「多謝前低級ICAC調查員的提名。不過我婉拒。」林卓廷回應指自己曾是調查主任，批評何君堯說話冒犯，要求他收回。但馬逢國指不覺得何君堯刻意冒犯，「呢個可能係佢嘅理解。」楊岳橋反指，這是否代表日後可以形容每一位建制派議員也是低級：「係咪咁呢？低級嘅主席。」馬逢國回應指這是楊的主觀判斷；楊岳橋大讚「好」。

民主派議員席間提出多項規程問題，民建聯陳恆鑌見狀替馬逢國解圍，稱按《議事規則》，負責主持會議的馬逢國無權處理規程問題，有關問題亦不應在選舉主席時提出。惟工聯會麥美娟又向馬逢國提出規程問題，質疑已拒絕接受提名的議員能否再被其他議員提名。

李慧琼「當選」

會議持續一小時後，馬逢國認為有人濫用提名程序，警告在席議員不能重複提名已表明拒絕接受提名的議員，並主動劃線稱要「採取果斷措施」，停止提名程序，及決定取消九位候選人宣讀政綱的時間，強行進入投票程序。點票時，部份選票寫上「SAVE 12」、「5 1」、「低級」等。

結果李慧琼在建制派支持下，以39票拿下內會主席之位。李當選後再主持內會副主席選舉，她未有理會民主派議員的不滿，並要求不接受提名的議員舉手示意，令民主派不能提名建制派。她更警告民主派指，若情況持續就視為故意拖延議會程序，會按《議事規則》處理；最後馬逢國以40票連任內會副主席。

財委會主席選舉緊接內會選舉，並由上屆財會副主席陳振英負責主持。陳振英借鑑內會主席李慧琼的「剪布」手法，主持會議時同樣要求在席不接受提名的議員舉手示意，並要求其他議員不能再提名該批議員。點票期間，民主派議員高呼「釋放12港人」；上屆財會主席陳健波終以36票連任，陳振英則在新任財會主席陳健波主持選舉之下，以37票連任副主席。