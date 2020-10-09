授勳名單︱政治分贓詳細睇 7.21指揮官、國安部成員、和你塞受傷警同獲嘉獎

林鄭政府早前公佈本年授勳名單，有多達94名警務處現職或退休人員獲當局嘉獎，當中不少與鎮壓「反送中」運動有關。《蘋果》發現，去年7.21任職元朗警區指揮官的李偉文、警察機動部隊正副校長、國安部門成員，以及在去年機場「和你塞」聲稱遇襲的警員同獲肯定；曾「撻朵」用特別通道的警員亦獲嘉獎。

特區政府本月初將授勳名單刊憲，破天荒有多達687人獲勳銜或嘉獎，當中警務處現職或退休人員佔94人，比率高達13.7%。《蘋果》整理獲嘉獎警員名單，發現當中不乏新聞人物，當中包括去年7.21當日任職元朗警區指揮官、已退休的前總警司李偉文，他在7.21翌日多番迴避到警署抗議的議員和市民，僅接收請願信，他在讚詞中被形容為「表現出色，克盡厥職，堪稱典範」，獲頒授「香港警察榮譽獎章」。

而監警會報告曾提及，「元朗警區行動室」協助元朗區指揮官（臨時）指揮行動，並在7.21當日作多出部署和決定，但「元朗警區行動室」編制上最高職級僅為總督察，未具體提及元朗警區指揮官李偉文個人在事件的角色。

警察機動部隊校長、總警司陳健國，以及副校長、高級警司莫慶榮林均獲頒「行政長官公共服務獎狀」。其中陳健國於「反送中運動」期間，曾以副校長身份向立法會議員簡介和示範使用水炮車，今年2月獲晉升為總警司。

而莫慶榮則曾於2016年大年初二旺角「魚蛋革命」當晚，被拍下在高台用粗口指揮前線警員，大叫「打X散啲暴徒，向前行，唔好畀佢停」，並一度拉扯一名市民衫領。他事後在庭上作供時為有警員向示威者掟磚辯護，稱警員若面對「磚雨」，掟磚反擊實屬「無可厚非」。

除了12名執勤時受傷警員獲頒英勇勳章，傷警黃耀華亦獲發「行政長官公共服務獎狀」。據早前法庭處理的案件資料，去年8月13日大批市民到機場集會，促請追究警暴，要求「黑警還眼」，其間除有《環球時報》記者付國豪混入人群引發衝突，在現場執勤黃耀華亦聲稱遇襲，一度跌坐地上。黃事後驗傷，發現其陰囊紅腫，頭部、左膝及左前臂亦告擦傷。

至於警隊的國安部門，除了國家安全處處長蔡展鵬和高級警司 （國家安全處）李桂華獲嘉許外，另一名國安處成員，高級督察張堃婷亦獲頒「行政長官公共服務獎狀」。張堃婷曾在大埔警區任刑事情報主管，為當時任上水分區助理指揮官（行動）、去年7.21聲稱「睇唔到錶」的八鄉分區指揮官李漢民的下屬。張堃婷隨後轉至有組織罪案及三合會調查科，曾多次與李桂華一同會見傳媒。張堃婷與李桂華一同轉至國安處後，在「3C維修工作室」東主賴振邦涉及的串謀有意圖傷人案中，擔任案件主管。

其他獲嘉許的包括曾捲入濫權醜聞、獲頒「香港警察榮譽獎章」的高級警司薛偉明。2009年3月，時任助理處長（刑事）的黃福全與三名下屬，包括當時任職保護要人組總督察的薛偉明、時任港島交通部高級警司蔡偉思和機場特警組總督察黎家智，一同到澳門的賭場出席宴會。據當時報道，四人晚上回港時有人呈現醉態，並向碼頭的當值人員表露身份，要求使用職員通道入境。警方事後證實有關人員不適當使用通道，所有涉事人員已被紀律處分。

另一名高級警司吳志忠亦被指執行與社會事件相關工作時表現出色，獲頒發「行政長官公共服務獎狀」。吳與警務處處長鄧炳強關係亦非淺，曾於2015年10月與鄧炳強一同到澳洲悉尼參加由澳洲警察管理學院舉辦、為期兩周的「行政管理文憑課程」。

親身經歷元朗7.21事件的民主黨立法會議員林卓廷，批評李偉文在7.21當日，對市民被無差別襲擊視若無睹，亦未有及時阻止事件發生和即場拘捕，「（點解）喺南邊圍村容許下屬同啲襲擊者搭晒膊頭，見到手持武器就視若無睹，去縱容、包庇佢哋呢？係完全講唔通！」

林卓廷形容當局嘉獎李偉文的做法荒誕，直言李作為元朗警區的最高負責人，對事件是責無旁貸，但當局不去追究他的刑事責任，反而頒發獎章，是釋出很壞的訊息。他又批評，林鄭藉今次授勳和嘉獎警隊和撐警人士，反映無論警方如何濫權、濫暴，都獲政府「硬撐」。他擔心會令警隊有恃無恐，濫權、濫暴問題只會變本如厲。

民權觀察成員王浩賢則指，警察在過去一年多，接受政府不少硬命令，包括壓制市民參與遊行示威，故對不少警務人員獲政府頒發勳章不感意外。但他表示，警隊在元朗7.21事件上明顯失職，但當區警區指揮官獲獎；而處理遊行示威的警員使用武力備受爭議，但主力參與以至負責訓練的人員仍獲獎，均反映當局與民意完全脫節。他又認為，警隊始終需要服務公眾，若得不到公眾支持和尊重，「攞幾多政府勳章都無意思」。

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