教育淪陷︱培道中學改校規辯稱「政治不能進入校園」 關注組：打壓學生學術和集會自由

香港培道中學本土關注組日前踢爆學校在新學年修改校規，加入多項條文，包括不准學生攜帶「與課本無關而未經批准之報刊和書籍」、只可戴指定顏色的口罩、未經學校准許不得穿校服參與學校不認可的集會或活動等，犯規者最嚴重或開除學籍，即變相禁帶課外書及戴黑口罩。

就改校規一事，校方連日來均未有回應。不過，該校校長張美華今日（10日）向家長及同學發信，重申「政治不能進入校園」，更指關注組並非學校組織，對關注組未得學校授權、就以學校組織名義發佈訊息，指其多次斷章取義、誤導學生及公眾，深表遺憾。

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新增校規禁教唆學生參與違反校規行為

培道中學本土關注組上月29日在社交媒體發文（按此），指同學在全面復課首日收到新手冊，發現今年校規「靜雞雞」加了不少條文，包括禁止學生「擅自在校內舉行或參加未經學校准許的活動」、派發未經學校准許宣傳物品，亦禁止「教唆或引致學生參與違反校規行為」等。

而舊校規中，原本只禁止「攜帶或閱讀不良之課外讀物或物品」，新校規則加入「藏有賭具及其他違禁品，如色情報刊、攻擊性工具、其他與課本無關而未經批准之報刊、書籍等」一項。

書刊以外，口罩亦有「違禁色」。新校規中「校服儀表規則」一欄，指明學生如有不適，必須戴上自備的淨色口罩，規定「顏色須為白、粉紅、淺黃、粉藍、綠色」。如學生沒有口罩，須到校務處購買，即變相禁止黑色口罩。《蘋果》日前刊出相關報道，事前曾向校方查詢，一直未獲回應。

培道中學校長稱「做法光明磊落」非「靜雞雞」

事隔多日，培道中學校長張美華今日向家長及同學發信，指關注組並非學校組織，對關注組未得學校授權就以學校組織名義發佈訊息，更多次斷章取義，誤導學生及公眾，深表遺憾。信中又稱，為免引起家長及同學不必要的擔憂及疑惑，「本校不得不於此作出解釋」。

張美華重申，學校堅持「政治不能進入校園」，強調修訂校規過程「嚴謹而有序，非倉卒為求達目標而行」。信中又指，法團校董會於本年6月通過有關「處理學生參與政治活動的原則」，並於同月24日曾以電郵及家長信方式通知學生及家長，亦以重要聲明上載於學校網頁，「做法光明磊落」，絕非報道所指「靜雞雞」做法。

信中又指，若學生攜帶的課外書與學科相關，不用學校批准，但若攜帶與學科無關及未經批准的報章、書籍等，包括有賭博、色情、暴力、宣洩仇恨等的內容，學校會按事態嚴重性決定跟進方法。至於口罩顏色，校方表示，一直對學生穿戴，包括校服、鞋襪、飾物等有清晰指引。

關注組：《蘋果》附有新舊校規對照 不同意報道不實

香港培道中學本土關注組傍晚在社交媒體回應（按此），指「深愛培道，視學校為家」，指學校主動改校規打壓學生，以致被傳媒廣泛報道，而學校發生屢次因打壓事件引起社會廣泛討論，深表惋惜。關注組重申，已多次表明「香港培道本土關注組」並不代表學校立場，對學校多次在家長信中針對關注組，表示不解。

雖然學校在信中表示堅守「政治不能進校園原則」，但關注組認為，校方在信中始終沒有寫明學校批准讀物的標準及禁止學生戴黑色口罩的校規，是否涉及政治考量；又指學校聲稱改校規是縮減灰色地帶，但事實證明今次改校規名義上縮減灰色地帶，事實上打壓學生學術和集會自由。

關注組又稱，不同意校方在信中指出《蘋果》報道不實之陳述，因該報道已附上2020至21年度和2018至19年度的學生手冊作新舊校規證明。關注組強調，學生是教育制度中不可或缺的持份者，而改動校規牽涉重大，質疑校方只以書面形式通知家長，沒有提供足夠討論空間以消除同學對新校規的疑慮。

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