港版國安法｜老董心腹葉國華曾現身雙十酒會 學者指民間自我設限反映倒退

今年民間慶雙十活動大減，部份親台團體人心惶惶，全因《國安法》其中一條罪行為「勾結外國或者境外勢力」。中文大學政治與行政學系副教授馬嶽指，於內地媒介或官方用語中，「境外」就是指台灣，「過往中國政府同國民黨，喺『一個中國』上係有共通點，但現時國安法通過後，例如可唔可以再講中華民國，真係無人知。」

他指回歸前港英政府少有介入在港親台組織活動，回歸後首任特首董建華年代，其特別顧問葉國華曾表示不能公開掛旗，惟私下慶祝紀念、在室內展示旗幟理應沒有問題。翻查資料，1999年10月，葉國華亦有出席由親台團體舉辦的慶祝雙十酒會，而會上通常不會懸掛青天白日滿地紅旗，只掛上紅白藍三色佈置。

馬嶽指，其後20多年來無論台灣官方或民間機構，都傾向低調慶祝雙十節，「但如果今年之後因國安法而取消好多相關活動，可能係一種倒退。」他指，因法例有太寬鬆詮釋空間，公眾無從分辨有哪些活動不被允許，很多民間活動都因恐懼而自我設限，「因個刑罰好重，大家係唔會博，相信類似活動將來都會受到限制。」

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