疫情速遞︱帝苑酒店3員工確診 約300位男員工須送去檢疫（附個案搜尋器）

確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。本港第三波疫情分析請到此觀看。

本港武漢肺炎疫情再有爆發迹象，昨日（9日）錄得8宗確診個案，7宗本地感染，其中6宗與之前個案相關，包括3名尖沙嘴帝苑酒店員工，另有1宗輸入個案。而初步確診個案則仍有不多於10宗。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指帝苑酒店4宗個案共同點是會在B3層更衣室換制服，亦會在更衣室休息，雖曾在員工餐廳用膳，餐廳內亦有女同事同場，但由於個案均為男性，相信休息室互相感染機會較大，故將所有男員工列為密切接觸者，大概300位須送去檢疫。其他女員工、沒用過員工休息室的員工及住客以防萬一下星期一都會做第二次的檢測。酒店昨日撤離住客，全部住客要在中午12點前離開，酒店亦會暫時休業14日，直至23日恢復營業。

另外衞生署昨日亦公佈，會在酒吧區設立流動檢測站，昨日已先到蘭桂芳進行首日派發樣本收集包，而今日及明日將分別到尖沙嘴及灣仔檢測。除了流動檢測站，署方今日及明日會在灣仔港灣道體育館以及葵涌石籬社區會堂設立臨時檢測中心，並會採取如全民檢測的方式，暫時會開放至下周三（14日），預計每個檢測中心每日可進行1,000個檢測。民政總署昨日亦公佈，與樂善堂取得合作，將於今明兩日為九龍城的泰裔人士進行檢測，並且會由樂善堂派出泰語義工到區內宣傳。

本港疫情

●確診（截至10月9日17:00）

5,169宗（40日大至100歲）、4隻狗、6隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

105宗（39歲至95歲）及1隻寵物狗

●出院個案

4,906宗（包括確診及疑似患者）

●住院個案

123名確診者仍留醫，9人危殆（第1401、1989、3496、3764、4706、4833、4937、4990、5110號個案）、8人嚴重（第1650、3904、4100、4101、4433、4746、4788、5088號個案）

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

確診者所駕駛或曾乘搭的士車牌、巴士路線及時間

●第3911號個案：8月1日，車牌HF8999

●第3911號個案：8月3日，車牌CM3870

●第3911號個案：8月4日，車牌MN7894

●第4641號個案：8月19日，車牌JX5193

●第4742號個案：8月21日（日間），車牌UW3237

●第4755號個案：8月21日（夜間），車牌RY9747

●第4788號個案：8月14日（日間）、8月18日至21日（日間）、8月24日至27日（日間），車牌TS473

兩岸疫情（截至10月9日11:38）

兩岸疫情最新情況：大陸累計確診個案增至85,521宗，死亡維持4,634宗。台灣累計確診個案527宗，7人死亡。

按此瀏覽武漢肺炎內地疫情互動圖表。

外國疫情（截至10月9日08:00）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過3,637萬，全球死亡人數接近106萬。疫情最嚴重的美國，累計確診個案已逾759萬宗，死亡人數超過21.2萬人。印度確診人數逼近683萬，位居全球第二，死亡人數突破10.5萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過502萬，死亡人數近14.9萬。俄羅斯確診人超過125萬，是第四個確診突破100萬宗的國家。

世界衞生組織周四公佈過去24小時全球新增338,779宗確診，打破本月2日單日新增330,340宗確診的紀錄，其中以歐洲新增病例最多，達96,996宗，也是歐洲單日新高。根據世衞的統計，印度的新增病例緊隨歐洲，達78,524宗，巴西41,906宗，美國38,904宗。

美國首席傳染病專家福西（Anthony Fauci） 說，美國生物技術公司再生元製藥(Regeneron Pharmaceuticals Inc.)開發的抗體雞尾酒（antibody cocktail），似乎能在總統特朗普體內製造抗體，助他康復。他接受MSNBC訪問時說，這種試驗性藥物極有可能讓特朗普病情好轉。

法國學校即將放期中假，而雖然法國近日單日新增確診屢創新高，但衞生部長韋朗(Olivier Veran)表示沒有打算在學校假期間限制旅遊。他在記者會上宣佈更多城市進入最高警戒狀態，但就表示政府未決定限制城際之間旅遊。

十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 7,596,199 (212,632)

印度 6,835,655 (105,526)

巴⻄ 5,028,444 (148,957)

俄羅斯 1,253,603 (21,939)

哥倫比亞 886,179 (27,180)

⻄班牙 848,324 (32,688)

阿根廷 840,915 (22,710)

秘魯 835,662 (33,009)

墨⻄哥 799,188 (82,726)

法國 711,704 (32,539)

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