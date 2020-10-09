【難見青天】

【本報訊】今日是「國慶日」，昔日尚有自由的香港，青天白日滿地紅。如今在電單車上插支旗也要拉要鎖，更何況公開升旗高唱「三民主義，吾黨所宗」。國安法實施後首個雙十節，過去年年舉辦慶典的團體，今年決定72年來首次不舉辦「國慶」活動，僅餘台灣駐港機構主辦酒會有望如期舉行，民間雙十活動絕迹，有籌辦活動多年的區議員怒斥當權者有意淡化推翻帝制的革命歷史，「即係想講畀巿民聽，所有香港人中國人，都要一生為奴！」

往年雙十節，屯門中山公園都會有數百人出席升旗儀式，紀念辛亥革命推翻滿清及孫中山成立中華民國。不過今年主辦單位憂慮違反國安法條文，決定取消持續半世紀的紅樓雙十慶祝升旗禮。元朗區議會副主席、民主陣線區議員麥業成過去21年均參與籌辦活動，但礙於港府曾表明境外勢力為台灣，他憂掛上青天白日旗、聚會唱「中華民國國歌」將被視為勾結外國勢力、分裂國家。

中山公園種帶刺植物阻聚集

麥業成承認因恐懼而取消升旗禮，香港主權移交中共以來，麥見證言論空間逐漸收窄。2017年，紅樓被中資背景人士收購，自此業主派保安駐守中山公園，相關慶典被迫移師至中山廣場入口牌坊旁的草叢舉行，僅以路牌借力作旗杆繼續升旗儀式，數百人站在草叢與行人路。

沒料到，他們三年後連在路邊空地亦舉辦不了慶典。麥發現，今年有人在草叢種植大型帶刺植物「老虎棘」，無法再在原位升旗聚集。他曾打算以聚餐取代升旗慶典，並以「慶祝辛亥革命109周年」為主題取代「中華民國國慶」六字，惟亦被酒家以限聚令為由取消。康樂及文化事務署聲稱，因有居民反映該處雜草叢生或引發蚊患而「要求美化」，署方於7月種植日本葵及龍舌蘭等植物以「美化環境」。

麥承認，能守護的地方逐寸失守，「呢個感覺好強烈，好似想所有關於過去嘅嘢都消失，已容不下異見」。他更慨嘆，政權全方位打壓民間紀念革命歷史，「即係想講畀巿民聽，所有香港人中國人，都要一生為奴！」

另一老牌親台組織港九工團聯合總會的主席李國強亦指，今年工會商議後決定不舉辦聚餐等慶祝活動。他引述老前輩說，在港親台人士每年慶祝「國慶」，早年曾於20年代停頓，後來再停已是「三年零八個月」期間，「就算1949年後每一年都有搞雙十國慶，今次冇得搞，好多會員非常失望傷心，覺得匪夷所思」。

房署電郵員工拆公屋台灣旗

林鄭治下香港容不下青天白日。立場新聞引述房署內部電郵報道，電郵由房屋事務經理級別人員本周三發給下屬，標題為「Double Tenth 2020（confidential）」，要求管理屋邨及屋苑的職員由10月6日至9日，監察其管理範圍內有沒有台灣旗或橫額展示，以及有沒有慶祝雙十節活動。

房署電郵亦指示員工，如發現有台灣旗，應拆走以確保「一個中國」原則，如物主不聽從勸告，職員應將台灣旗充公，如有需要可向警方要求協助。

房署回覆稱，不時就公屋管理事務向前線發電郵提示其執行職務，未經批准展示品會按既定指引跟進和移除，署方一般不評論內部電郵通訊。

對於慶祝雙十會否牴觸國安法，保安局稱訂立國安法目的是維護國安，條文已清楚列出四類危害國安罪行，即分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動和勾結外國或者境外勢力危害國家安全的所有元素。至於個別活動會否觸犯國安法，須視乎相關情況，包括事實、相關行為和意圖、所得證據等因素而定，局方不會評論個別情況。

大律師黃宇逸認為，相關慶祝活動存風險。如升中華民國旗或唱中華民國國歌慶祝中華民國成立，有可能被視為煽動分裂國家；因承認中華民國為政治實體，或已被人大常委視為煽動分裂國家，將中華人民共和國其他部份從中華人民國分裂出去。入罪與否須視乎慶祝人士意圖，但「意圖」是從行為去推論，但執法權在執法機關，解釋權在人大常委，一切難以斷言。