雙十節︱警重兵「軍管」中山公園 市民堅持赴紅樓紀念：泱泱大國竟不容表心聲

今天是《港區國安法》實施後首個雙十節，曾是國父孫中山策劃反清革命堡壘的屯門中山公園紅樓，再沒有青天白日滿地紅旗海，卻有逾半百警力駐守，設路障、查市民；有自稱是紅樓業主委聘的保安公司亦以私人地方為由，禁止市民行近紅樓。有市民堅持到紅樓，但只能透過網上視像唱中華民國國歌，再沒升旗典禮，不禁哽咽道，「泱泱大國竟然容不下市民表達心聲」，促政府和紅樓新業主尊重孫中山推翻滿清帝制，創立民主國家的史實，「哪怕今日時移世易，但歷史係改變唔到」。

屯門中山紅樓今早如臨大敵，至少7輛衝鋒車戒備，現場逾半百警力駐守，大批軍裝及便衣警員在附近一帶巡邏，並在其中一條行車線設置路障。記者進入中山公園時，即有便衣探員詢問，示意需掛上記者證，另有報館攝影記者被截查身份證。

疑紅樓業主委聘的保安公司代表自設封鎖線

由於業權問題，前往紅樓的一段路今早被人拉起封鎖線，指是私人用地，閒人免進，有多名外籍保安員駐守。一名自稱是紅樓業主委聘的保安公司代表指要進行「除草工程」，其間有市民嘗試進入，指紅樓部份地方屬公眾地方，但被保安員阻止，雙方有輕微身體碰撞，該自稱保安公司代表指市民「衝擊我哋同事防線」，揚言會武力驅趕。

雖然主辦團體取消升旗典禮，但今早仍有市民前往紅樓，有人展示青天白日滿地紅旗，見有警察出現，隨即收起；有市民戴上印有該旗圖案的口罩，也有市民拉起「維護國家領土完整，三民主義統一中國」橫額，呼叫「我要真回歸」。其間有警員在公園內舉機拍攝。

康文署於公園外草地種有刺植物

紀念市民斥「做埋呢啲嘢好肉酸」

屯門居民謝先生表示，每年元旦和雙十都到紅樓參與升旗典禮，早年紅樓因業權問題不能進入，但仍可移師到公園外的小草地舉行，「今年特區政府就進一步壓迫」，康文署刻意在草地種滿有刺的黃邊龍舌蘭，「連嗰個地方都唔用得，特區政府專係做埋呢啲嘢，好肉酸」。

謝先生昨到過紅樓，當時未有膠帶封鎖，他質疑自稱是業權代表指，今日封鎖是為做「除草」工程，「20年前係我做除草，以前冇乜人理，啲草生到人咁高，而家根本無乜草可除，求其塞個理由」。他指，在《港區國安法》下為免違反一中原則，主辦單位已在雙十改為慶祝辛亥革命，沒有牴觸，「但佢都唔畀，而家所有嘢都喺佢幼苗長之前除晒，真係除草」。

另一屯門居民黃先生今年70歲，參加紅樓升旗近半世紀，今日更專程戴上印有青天白日滿地紅旗圖案的帽子，他說出席原因很簡單，「呢個係中國人推翻滿清，建立出嚟嘅自由民主中國，每個人都嚮往，每個中國人都要慶祝」。他指，《港區國安法》實施後，今年政府以限聚令打壓升旗活動，「我哋已經低調到無可退路」，質疑疫症過後政府會以其他理由打壓，明年能否如常舉行也不樂觀。

麥業成：警方包圍造成強烈恐懼感

過往紅樓升旗禮由元朗區議會副主席麥業成主持，曾多達逾2,000人出席，去年也有數百人。麥在台灣淡江大學畢業，現時是台灣各大學香港校友會總會榮譽會長。他指，雙十節是紀念國父孫中山發動武昌起義、推翻滿清帝國的大日子，「值得我哋中國人驕傲」，惟當年孫中山在紅樓組織革命的地方，今天被封鎖，周邊有警察包圍，甚至設路障如軍事管制，從沒試過，「造成一個強烈恐懼感」。

他批評，特區政府在推動一個帝王式社會，不讓市民紀念孫中山、慶祝辛亥革命成功，更出動大批警力，營造大軍壓境，「似乎政府有意用《港區國安法》令到市民恐懼」，感到十分失望，更是香港人的可悲。他透露，昨有天水圍公屋居民在窗外掛上青天白日滿地紅旗，房署要求除下，最後更報警。

雖然升旗禮告吹，但麥業成仍透過視像形式舉行，是歷年首次，有逾百人在網上參與。他和數人在中山公園透過視像發表雙十宣言，並唱中華民國國歌及宣讀孫中山遺囑等。60多歲的宋先生是其中一人，「作為一個市民，我懷念國父孫中山先生，難道有錯嗎？」

他每年都出席雙十升旗禮，今早欲前往紅樓向國父孫中山行禮，但被保安員阻撓，最後無法進入。他認為，在雙十節這敏感日子，有警察駐守可以理解，但強調市民是守法，在合情、合理、合法下，政府應尊重市民的選擇和思想自由，在一國兩制下有不同的生活方式，「希望佢（政府）容得下呢個市民嘅思想」。

「紀念歷史、紀念孫中山先生有錯嗎？」

宋先生哽咽說，有生之年仍會在雙十節到紅樓向孫中山行禮，「泱泱大國竟然容不下市民表達心聲，好感慨。我哋嚟咗20幾年，改變唔到習慣」。他期望，紅樓新業主能尊重歷史，尊重孫中山曾在紅樓策劃推翻滿清，創立亞洲第一個民主國家，「哪怕今日時移世易，但歷史係改變唔到……希望政府能尊重，我哋唔係想造反，我哋想維持我哋嘅思想自由，難道我哋紀念歷史、紀念孫中山先生有錯嗎？」

簡單儀式完成後，市民和平離開，但警方在公園外逐一登記市民身份證，包括一對年長夫婦，警方稱因市民曾進入公園便要登記，沒再作解釋。

屯門紅樓為孫中山策劃反清革命堡壘，紅樓主人為紀念革命事迹而在旁興建中山公園及國父半身銅像。但直至2017年新業主強行清拆，當局才列作暫定古蹟。

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