港版國安法｜今年紅樓雙十升旗斷纜 親台團體噤聲72年來首次不慶祝

「中華民國，中華民國，經得起考驗……」每年雙十，數百人集合在屯門紅樓高歌《中華民國頌》，青天白日滿地紅旗海飄揚，或一一因《國安法》而成絕唱。有親台團體自我噤聲，創會72年來首次不舉辦慶祝國慶活動，亦有組織聚餐突然被酒樓通知因限聚令取消；紅樓外近年申請集會的空地更於年中被種滿巨型帶刺植物，難以再辦升旗。現時尚餘台灣駐港機構主辦酒會有望如期舉行，民間雙十活動隨時絕迹，有籌辦活動多年區議員怒斥當權者有意淡忘推翻帝制歷史，「即係想講畀巿民聽，所有香港人、中國人，都要一生為奴！」

記者：黃翠儀

屯門紅樓為孫中山策劃反清革命堡壘，紅樓主人為紀念革命事蹟而在旁興建中山公園及國父半身銅像。但直至2017年新業主強行清拆，當局才急急列作暫定古蹟，惟其後沒有勤加打理，園內雜草叢生，只靠有心人不時清理及更換旗幟。元朗區議會副主席麥業成指，慶祝中華民國建國人士每年元旦、雙十都在此舉行升旗活動，他自1998年負責主辦典禮，但2017年往後因業權問題，改於中山公園招牌旁空地升旗。他指今年沒有舉辦升旗禮，屬1968年後首次「斷纜」，「舊年雙十節都有600幾人，而家睇到呢個地方就……好可惜。」

麥無奈指，近年會在雙十前提早申請不反對通知書，過往也有和警方、康文署等部門溝通，多年來一直未有受到官方明顯阻撓，去年時值抗爭運動亦在多名警員監視下繼續升旗。惟今年7月，有街坊發現空地一夜間被不名人士種滿植物，「今年元旦都仲升到，可能佢唔想正式拒絕我哋，就種呢啲俗稱老虎夾嚟防止人群聚集。」他無謂再入紙申請，地段屬於政府，但有居民曾投訴植物構成潛在危險但不獲處理，他估計種植花費至少十多萬元，「呢啲錢邊個畀？個打壓都好明顯。」

中文大學生命科學學院退休教授趙紹惠指，該植物為黃邊龍舌蘭，趙及教育大學社科系研究講座教授詹志勇兩位教授均指，龍舌蘭通常種在較少人行經的斜坡，屬觀賞用，長刺尖硬，刺到可流血，小孩子要特別小心。康樂及文化事務署回覆指，因有居民反映該處雜草叢生或引發蚊患而「要求美化」，署方於7月種植日本葵及龍舌蘭等植物以美化環境，其後未有收到針對植物的投訴，考慮到種植地帶鄰近行人路，有計劃加設木圍欄。

麥業成畢業於台灣淡江大學日本語文學系，為台灣各大學香港校友會總會榮譽會長。過往慶祝活動主要為升旗禮和聚餐，《國安法》後自己一度收起原本裝飾於辦公室的小旗幟，有朋友以往會在窗外、街上掛旗，今年料較少出現。他知悉，有親台團體正減少註冊人數，希望維繫到組織而又減少承受風險人數，「聚餐都唔想咁敏感，今年元旦用開國109年紀念，舊年叫中華民國108年國慶，而家變咗用辛亥革命109周年。」惟其後收到酒樓通知要取消多場聚餐，他發聲明譴責，懷疑食肆受政治壓力而被迫取消訂位。

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老牌工會港九工團聯合總會，旗下約30個屬會有5,000、6,000名名會員，創會於1948年較中共開國更早，會旗設計融合了了國民黨黨徽。主席李國強是示威「常客」，2015年曾到中聯辦外拉起寫有「抗議中共歪曲歷史、自稱中流砥柱可恥」橫額，橫額亦印有中華民國國旗。他指，今年工會商議後決定不舉辦聚餐等慶祝活動，據老前輩指，在港親台人士每年不間斷慶祝國慶，早年曾於20年代停頓，後來再停已是「三年零八個月」日佔期間，「就算1949年後每一年都有搞雙十國慶，所以今次無搞，其實好多會員非常失望傷心，覺得匪夷所思。」

他指日後亦未必會再展示會旗或青天白日滿地紅旗示威，強調《基本法》列明有集會結社自由、人權，團體亦清楚表明支持香港回歸，但現時擔心會失去表達言論自由，「覺得有咗《國安法》，就凌駕《基本法》。」他回想1997年回歸時很擔心不准再掛旗，當時工會與政府溝通後可以繼續，但不料到2020年要再提心吊膽，「但無論如何，如果喺外面展示唔到，我哋工會堅持喺會所一定有國父像、國旗，呢個係自己堅持，最後嘅防線。」

暫時尚餘正日晚由台北經濟文化辦事處主辦酒會慶祝活動可出席，李國強擔心今年民間一暫停，可能從今以後就不能再慶祝。他指有人提議雙十當日「打游擊」，自行升旗、聚餐，但他不贊成，「中華民國係咁歷史悠久國家，我哋做嘢光明正大，要做就公開做；除非至到同政府或者國安公署交涉，你乜嘢都唔畀嘅話，老實講到時我自己都可能有啲激烈行動，因為你係唔合理。」

本報查詢保安局就慶祝雙十節、展示中華民國旗幟及高呼「中華民國萬歲」等行為會否觸犯國安法，惟當局回覆時只重申訂立國安法目的之一是維護國家安全，個別活動會否犯法視乎相關情況而定，不評論個別情況。

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