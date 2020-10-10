陳振聰報案 指龔仁心騙華懋商舖

【本報訊】因偽造龔如心遺囑、2013年被判囚12年的陳振聰，消息指身在赤柱監獄的他昨透過律師向警方商罪科報案，指控已故華懋集團主席龔如心胞弟龔仁心，涉嫌詐騙屬於華懋市值逾2,000萬元商舖，據悉，陳同時要求律政司長鄭若驊介入調查。

據了解，陳的律師提供多項證據，包括：雜誌報道、土地查冊文件，以及陳振聰親自撰寫的信件，案件由商罪科跟進。據悉，陳振聰同時要求律政司司長鄭若驊，作為慈善基金的守護者身份介入調查。

要求律政司長介入

據《星島日報》報道，陳振聰認為，該物業原屬華懋資產，若以不合理價格售出，有損華懋慈善基金及公眾利益，律政司長鄭若驊有責任守護及監管香港每個慈善基金團體，以確保基金運作時不被人濫權。尤其律政司長一直介入華懋慈善基金與陳振聰的爭產案事件。華懋集團發言人昨指，報道提及的交易屬商業性質，集團沒其他補充。警方指昨下午接獲一名60歲姓陳男子的律師代表報案，指有人在一宗物業交易中涉嫌作出詐騙行為，要求警方跟進調查，暫列求警調查，交商罪科人員跟進。律政司長則於截稿前未回覆。

有報道指，龔仁心1984年與華懋旗下的子公司訂下臨時買賣合約，以近50萬元購入旺角太平道五號地下的地舖，用於開設診所，龔仁心曾支付10萬元訂金。龔仁心於2018年僅支付不足20萬元，購入該個現市值2,000萬元地舖。

61歲的陳振聰，因偽造龔如心遺囑，2013年於高等法被判囚入獄12年，有指陳在獄中表現良好，最快明年7月出獄。近日傳出陳打算出獄後著書講述他與龔如心從未公開的軼事，亦透過內地法院與華懋打民事官司。