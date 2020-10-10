教育學者指釘牌無理：究竟係咪有其他考慮？

九龍塘宣道小學一名教師被教育局指「有計劃地散播港獨訊息」而釘牌。教育大學教育政策與領導學系客席副教授梁恩榮接受《蘋果》訪問時表示，現時小學教師有關爭議性課題教學法的師資培訓「弱得好緊要」，教師在缺乏足夠訓練下處理有不足，在專業上只屬輕微的缺失，認為教育局將其釘牌完全不合理，認為應加強有關師資訓練而非「嚴刑重典」。

從事師訓工作多年的梁恩榮80年代後期開始研究爭議性課題教學法，形容在國際上已有完善的系統和方法，但香港直至2009年高中通識科出現後，才開始有較多教師接受爭議性課題教學法訓練，惟一般在小學師資培訓中甚少提及，形容一般小學教師在這方面的訓練是「弱得好緊要」。

梁恩榮指出，現時香港出現很多爭議性課題，老師只要是關心社會的，自然會想跟學生處理這些課題，但在相關師資訓練不足下容易犯錯，這不是個人問題而是整體培訓不足，「佢有一定專業失當，教材做得有改善空間，我覺得只係輕微嘅專業上嘅缺失」。

梁恩榮認為，教育局「嚴刑重典」的處理完全不合理，一併處罰校長、副校長和其他教師，更會破壞學校中的互信，認為應做的是提升老師專業的能力，對於有錯失的老師多加提點，對於其他老師加強訓練，用專業的方法處理問題。「教育局處理方法同專業要求相差咁遠，我真係好擔心，佢哋處理呢啲問題，究竟係咪有其他考慮？」

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