陳帆拒重推「租置計劃」 未來數月推售4,700個綠置居單位

特首林鄭月娥下周三（14日）將發表新一份施政報告，社會有不少聲音要求政府重推「租置計劃」。運輸及房屋局局長陳帆在網誌撰文，指公屋輪候冊平均輪候時間為5.5年，公屋供應仍嚴重不足，加上可供新建公屋土地有限，若大規模重推租置計劃，將大幅減少公屋供應，令公屋申請者輪候時間越來越長，造成沉重而深遠的影響。不過，他透露，為滿足公屋戶的置業訴求，房委會計劃在未來數月推售約4,700個綠置居單位，以及39個租置屋邨的回收單位。

運房局局長陳帆表示，過去五年，平均每年約有2.6萬個公屋單位編配予公屋申請者，當中包括約1.4萬個新建單位及約1.2萬個回收單位。他指雖然不少聲音要求重推租置計劃，但可供新建公屋土地有限，如果大規模重推租置計劃，將對公屋供應及公屋申請者造成沉重而深遠的影響，政府不能輕視或低估重推租置計劃對公屋供應所帶來的影響，亦相信社會大眾難以接受輪候公屋的時間進一步延長。

為滿足公屋戶的置業訴求，陳帆指政府會繼續出售居屋、綠置居和39個租置屋邨回收單位，又透露未來數月將推售約4,700個綠置居單位及39個租置屋邨的回收單位。而截至上月底，政府已回收約640個租置單位，將於日後出售。

兩綠置居單位僅售出38% 9成甩底率

縱然陳帆指未來數月計劃推售新一批綠置居單位，不過，房委會現正推售青衣青富苑及柴灣蝶翠苑共3,710個綠置居單位，但銷情慘淡。截至上周五（9日），該兩個項目只售出1,421個單位，售出單位比例只佔約38%。而連日來到觀塘綠置居中心揀樓的綠表公屋戶，甩底率更高達9成。若按照目前銷售進度，今期綠置居隨時「賣唔哂」，影響下期綠置居的推售計劃。

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