楊潤雄：釘牌教師以言論自由作引子談港獨 推翻校方決定時有發生

九龍塘宣道小學一名教師被教育局指稱有計劃地散播港獨而遭釘牌，教育局局長楊潤雄今早與副秘書長陳蕭淑芬在港台節目再就事件解釋，稱釘牌教師在設計校本課程時有不同程度的問題，即使該名教師稱是討論言論自由，但他只是以言論自由作為引子，之後花大部份時間向學生談論港獨，將民族黨的背景灌輸學生，在專業角度上是大問題，因此常任秘書長運用權力取消教師註冊。他稱，事件並非涉事教師的政治敏感度問題，而是該名教師是否明白港獨在香港憲制地位的可行性，是一個事實問題。

他說，即使教師要討論港獨，亦要跟《基本法》及憲制，表達港獨不符合憲制基礎，表明中、小學的「主線」都應該如此處理，若有學生提出議題，作為負責任的教師應該作出分析，講述事實。

有指該名教師是被邀請準備課程，楊潤雄重申此點不重要，又說若教師認為自己能力不足，可以與同事商討，作為專業教師不可以隨便準備課程，否則會影響學生；教材是教師專業工作的一部份，教師須為教材負責。他重申教育局作決定前，已充份考慮校方調查報告的合理性，亦有聽取涉事教師申辯，認為教育局須有自己的做法，亦要做好把關及監管角色，無可能全盤接受校方報告，若局方每事認同校方，就毋須調查，又稱教育局推翻學校決定，在調查中時有發生，社會不應因此大造文章。

教育局副秘書長陳蕭淑芬聲稱，局方調查期間有深入分析教材，包括課堂內播放的影片及工作紙內容等，涉事教師亦有聘請法律顧問，提交了數十頁文件申辯，局方有逐一檢視理據。她指，有關教案提出學生上體育課分組都可能違反《社團條例》，是歪曲的說法，強調教師須按教學目標設計教學內容。她又聲稱涉事工作紙問及言論自由的議題，亦不是開放式題目，只是要求學生按所觀看的影片作答。

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