【本報訊】一名準學警早前收到取錄通知，準備入班前夕，疑被一同投考警察卻未被取錄的好友篤灰，指他過去多次參與反修例運動，並藏有伸縮棍等攻擊性武器。前日準學警原定去黃竹坑警察學院迎新，卻臨時獲通知去灣仔警察招募組解釋，警方其後在其寓所撿獲伸縮棍及四支氣槍等將他拘捕，並已終止其聘用，該學警稱物品是玩wargame所用。

消息稱，涉事21歲青年去年6月初與一名好友一起投考警察職位，上月他收到取錄通知，並於上周簽約。他原定下周一入班，近日告知友好，惟其好友卻投考失敗，疑妒忌事主獲取錄，竟透過電郵寫投訴信篤灰，指控準學警去年6月曾參與社運，更指他是「前線巴」，藏有攻擊性武器。信中並附載照片，顯示準學警曾在家中手持伸縮警棍。

已被終止聘用

前日是黃竹坑警察學院迎新日，事主原定要出席，但臨時接通知改往灣仔警察招募組。準學警到達招募組時，即被調查有關事件，其間他承認管有該支伸縮棍，但稱「一時貪玩」，從沒做犯法行為，案件交灣仔警區刑事調查隊調查。

警方續將準學警帶到其觀塘和樂邨寓所搜查，在單位撿獲一支伸縮棍、四把仿製槍枝、兩包BB彈、兩罐二氧化碳氣體、一件戰術背心及一個頭盔等大量證物。警方以涉嫌管有仿製火器及藏有攻擊性武器將他拘捕，並撿走證物。

消息稱，準學警被拘捕後，經警誡下否認曾參與社會運動，並解釋自己是軍事迷，伸縮棍及仿製槍都是收藏及打war game之用。據悉，警方正檢驗有關仿製槍枝有否超出法定的兩焦耳，暫未落案起訴，但已終止其聘用，被捕男子亦准保釋。

今次是首次有準學警被篤灰而不獲聘任的事件。近日篤灰文化滲入教育界，原本討論言論自由的課堂被教育局扭曲成「播獨」教學，九龍塘宣道小學一名教師因此遭釘牌，引發全城震怒，前特首梁振英更鼓吹家長篤灰。