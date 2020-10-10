8.31暴動案　控方：被告逃匿即「畏罪」

【本報訊】「陣地社工」成員陳虹秀等八人被指參與8.31灣仔暴動，陳虹秀上周脫罪，餘下七名被告繼續受審。控方結案時指稱各被告案發時逃匿是因深明自己干犯控罪，法庭可推論他們有罪。辯方陳詞反駁，質疑「走又有罪，唔走又有罪」，更謂「響應警方呼籲離開都告暴動，係完全荒謬」。法官沈小民定於本月31日裁決，各被告續准保釋。

辯方斥荒謬：走唔走都有罪

代表簡家康的大狀陳詞稱， 直至主控官結案時，才知控方指控被告逃走屬「畏罪」。警員作供指首次見到簡時，簡背向警察、往銅鑼灣方前行，「究竟走係有罪，定係唔走留喺度有罪呢？𠵱家主控兩樣都想要晒，走唔走都係有罪。」

莫嘉晴及梁雁彬的代表大狀重提水炮車指揮官的證供，指揮官供稱「暴動現場點會有市民」，這句說話反映「控方指控嘅謬誤」，指兩被告只是在錯誤的時間出現在錯誤的地方，就被指控成暴徒，形容控方「捕風捉影」。

大狀又謂，控方結案時才稱逃匿顯示被告畏罪，感覺控方為求定罪「不顧一切、幾乎絕望」。辯方指被告或是響應警方呼籲離開，「主控令我諗起啲警匪片，警察叫『咪郁，舉手！』咪郁又點舉手呢？響應又點會係逃走呢？」賴姵岐的代表大狀亦指，當時現場警員已使用催淚彈等武器，現場人士逃走屬正常，稱被告畏罪講不過去。

代表余德穎的大狀陳詞指，沒有案例支持控方所稱僅靠衣飾就足以判斷被告參與暴動的說法，又指控方的暴動範圍由軒尼詩道1號橫跨至馬師道多條街，「呢條街嘅集結冇可能鼓勵到另一條街，馬師道嘅人係唔會知道軒尼詩道1號着火」。大狀又以在2016年旺角騷亂案一人被控多條暴動罪為例，「暴動時間、範圍係有限，所以係有好多場暴動，而唔係一場暴動」，認為如此嚴重的控罪，如控罪元素有不確定性易引起憲法問題。

主控指現場人士只是在不同地方有部署，應將之看待成同一個暴動。沈官要求雙方再就暴動範圍的爭議，一星期內提交書面陳詞。

案件編號：DCCC12/20