耗$5.3億全民驗毒仍再爆疫 專家倡高危群組定期檢測

政府枉花5.3億元推行全民自願檢測，無法阻止爆發第四波疫情。香港大學公共衞生學院教授高本恩表示，全民自願檢測的目的並非消除病毒及遏止疫情，只是擔心社區有隱形病人，希望找出潛藏於社區的個案。不過計劃顯示本港有龐大檢測能力，政府應為院舍員工等高危群組及可引致嚴重爆發的群組，每7日進行一次檢測。

高本恩表示，成本高昂的全民自願檢測有其價值，但對於是否符合成本效益，他作為納稅人希望政府用公帑時要用得其所。上次政府於第三波疫情回落時才推行全民自願檢測，市民反應冷淡，對於第四波疫情殺到，政府應否再推行全民自願檢測，他指，要視乎政府目的，因上次檢測已獲得所需資料，而內地的全民檢測加上禁足令才可消除病毒，相信本港難照抄同一個模式。

他指，第三波疫情逾4,000宗個案，大部份是從事服務性行業如食肆的藍領（blue-collar）階層，相信第四波也一樣。「這些草根（grassroot）階層無法在家工作，感染風險在不同經濟階段及職員之間並不平等，高收入人士感染較低，低收入人士風險較高。」政府應研究如何減低他們的感染風險，如院舍員工應每7日進行一次檢測，其他如食肆員工及公共交通工具司機，也應定期檢測。

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