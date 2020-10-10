以色列科企停助港警破解手機

【本報訊】曾助香港警方破解前香港眾志秘書長黃之鋒手機資料的以色列公司「Cellebrite」，日前在其官方網站發聲明，指因應美國更改法規，即時停止向香港及中國提供數碼技術支援和服務，是繼瑞典科技公司Micro Systemation AB，第二間外國科企在港版國安法實施後，中止中港業務。

以色列公司Cellebrite主要為客人提供數碼智能解決方案，在全球有領先地位。去年6月，前香港眾志秘書長黃之鋒涉嫌包圍警總被捕，法庭文件披露，港警曾使用該公司軟件及瑞典軟件破解其iPhone XR，取得手機密碼及當中所有圖片。通訊社彭博早前亦報道，Cellebrite正被一名以色列人權律師提控，要求以色列終止其向香港出口技術。

黃之鋒：遲來的公義

Cellebrite終在本月7日在其官方網站宣佈，由於美國更改法規，即時停止向香港和中國提供數碼技術支援和服務。行政總裁Yossi Carmil解釋，Cellebrite其中一個業務，是協助執法機關和企業為刑事調查和民事訴訟合法收集數碼證據，但公司會定期審查和更新政策，以確保符合國際法定和法規。

黃之鋒在社交網站公佈事件，全賴香港人聚沙成塔，鍥而不捨在Twitter及不同的媒體平台增加關注，終令Cellebrite發聲明停止向中港政府和客人提供破解技術，「促成這一個遲來的公義」。

警方回應稱，一直依照既定政策、程序及守則採購合適的服務，以配合實際行動需要。相關細節屬行動部署，警方不會公開。