藍絲庭外涉恐嚇記者　沙展放生

【本報訊】市民今年2月21日在銅鑼灣時代廣場舉行「和你Lunch」，其間有揮舞五星旗人士到場，雙方發生衝突，有「正義姐」之稱的女教師藍雪寶報稱遇襲。案件昨在東區裁判法院再訊。有藍絲支持者疑在庭外故意踐踏女記者的腳，引起爭執，其間一名中年漢更涉將本報記者逼向牆身並恐嚇謂：「受過靶未呀？你行得出筲箕灣先再講啦！」自言是警署常客，揚言「我上得法庭，你就大X鑊」。有警長到場了解，即場判斷言論不算恐嚇，最終中年漢獲放行。

「你行得出筲箕灣先講」

有藍絲支持者昨午不滿記者拍攝，在東區法院門外與記者口角。及後一名男子在附近店舖外走近一名女記者，踩她的腳，女記者直指該男故意，要求道歉。雙方爭執其間，另一名中年漢阻止本報記者拍攝，並將記者逼向牆身，不肯後退，又謂：「幾多歲呀？受過靶未呀？老細我同你講嘢呀！唔好當我Ｘ軲轆先得㗎，唔係個個好恰㗎。」

中年漢更向記者謂：「你行得出筲箕灣先再講啦！唔好亂嚟。」記者問他是否恐嚇，他說：「唔係恐嚇，係警告。唔好同我玩呢套。」他又稱：「你想報警就報警，我哋上得多啦，點Ｘ樣。但我上得法庭，你就大X鑊。認X住我。」

警方約20分鐘後到場。警長6965調查後，表示男子或不小心踩到女記者的腳，又謂恐嚇有明確定義，認為中年漢向本報記者所言不算恐嚇。警長雖然聲稱會著涉事兩男道歉了事，惟最終只有踩女記者的男子道歉，及後眾人獲放行。

案件編號：ESCC1685/20