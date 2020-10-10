第四波爆疫港大專家促盡快封高危場所 預警第五波聖誕新年殺到

本港疫情惡化，上周已警告本港進入第四波疫情的香港大學公共衞生學院教授高本恩表示，第三波疫情後病毒沒有消失，9月底短暫本地個案零確診後回升，引發第四波疫情。他預料未來一至兩周確診個案持續上升，若政府盡快如下周一收緊社交距離措施，如關閉酒吧及卡拉OK等高危場所，確診個案或會於11月回落，第四波規模越小。市民要學會與病毒共存，當第四波疫情減退及放寬措施後，可能聖誕及農曆新年又有第五波，未來半年至一年本港會循環有多個小規模疫潮，直至有疫苗為止。

高本恩：收緊措施後 疫情有望於11月回落

高本恩上周六接受《蘋果》查詢時，已表示隨着9月26及29日出現本地零確診後，本地確診個案回升，本港已踏入第四波疫情。他昨日受訪時表示，病毒即時繁殖率由9月25日約0.6，急升至10月1日約1.4，即1名感染者可傳染超過1人，顯示疫情正惡化，「我們成功於第三波達至本地零確診，但於維持零確診上失敗」，病毒及傳播鏈沒中斷，引發第四波。

第三波時政府直至7月15日，有30至40宗本地個案後，才關閉酒吧等高危場所；疫情一直攀升至7月底，最高單日145宗本地個案後，8月底本地個案才開始回落至單位數。今次情況都一樣，若政府不盡快收緊措施，確診個案會不斷上升，「若直至有50宗確診個案才收緊措施，可能再出現每日有100宗確診」。

他指，若下周一收緊社交距離措施，如關閉酒吧、卡拉OK、夜店及健身中心等高危場所，因感染後有潛伏期，收緊措施後一至兩周確診個案仍會上升，但有望於11月回落，第四波疫情規模會越小，或能很快再放寬措施。但若確診個案繼續增加，顯示收緊措施不足，政府或須加辣，如再推行公務員在家工作。

他又指，第二波後社區內病毒一度消失，5、6月時曾長時間本地零確診，但相信同類情況難復見，因政府無法再於本地零確診後，長時間關閉酒吧等高危場所，「從公共衞生角度希望社交距離措施實施越長時間越好，零確診越長時間也越好，但現實上會令經濟受損，對市民也非好事。」

政府要反應快 疫情才不會嚴重

市民要學會與病毒共存，如當第四波疫情出現本地零確診，政府放寬措施後，確診個案逐漸回升，聖誕及農曆新年可能有第五波，之後再收緊措施，疫情回落後再放鬆，可能明年3、4月有第六波，「未來半年至一年會有多個小疫潮，政府要反應快，疫情才不會嚴重」。若明年夏天有疫苗先為長者接種，減低重症及死亡率，社交距離措施可較寬鬆；之後再全民接種疫苗，武漢肺炎有望變成季節性流感，有爆發也毋須關閉高危場所。

對於酒吧業人士指，若目前只有一間酒吧爆發便關閉所有酒吧是不公平，高本恩指，第二及第三波疫情顯示關閉高危場所後能控疫，而且酒吧曾試過大爆發，現時認為高危場所沒有風險是很愚蠢；若高危場所不快關閉，預料會有爆發。外國不少國家都寧關閉酒吧等高危場所來控疫，而維持學校開放。

高本恩表示，於第二、三波及近期仍然有病人，經確診後才被發現與之前的個案有關，若能加快追蹤減低傳播，或可避免收緊社交距離措施。新加坡上月起向500萬居民，分發實體藍牙追蹤器，以進一步放寬社交限制和重啟經濟活動。高本恩指，港府也可透過科技、增加人手及測試，加強追蹤，市民須思考如何平衡私隱及控疫。

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