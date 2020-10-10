范徐麗泰屈反送中「推翻港府」 北京護法：法庭須約束司法覆核

港府硬推《逃犯條例》修訂觸發反送中運動，加上抗疫不力令管治陷入前所未有危機。前全國人大常委兼前立法會主席范徐麗泰出席一論壇時卻辯稱反送中運動是「顏色革命」，並由外國勢力煽動，此外，她認為港府沒有情報組織，是完全不設防。

范徐麗泰出席由經民聯梁美芬舉辦、有關一國兩制的研討會時聲稱，外來勢力在香港投入大量資源培植反中抗共勢力，又使用大數據和網絡，現在逐漸浮出水面。她形容如果說2014年的佔中是集合反政府力量、2016年的旺角騷亂是「小試牛刀」，則去年的反送中運動便是顏色革命。

她又認為，港府沒有情報組織是完全不設防，反問「推翻港府何愁不成事」，只是「推得動香港，推不動中國」。

稱彭定康兩局脫鉤廢行會武功

范徐麗泰續指，回歸前港英政府一直「牢抓住」以行政主導為主的政治架構，直到92年末代港督彭定康令行政立法兩局脫鉤，使日後的行政會議「廢了武功」，協助政府的功能被取消，而且回歸後按《基本法》，香港的終審權在法院，但反對派利用法援提出司法覆核阻礙政府施政，令法院漸漸被視為就政府與反對派爭議「一錘定音」，行政主導的政治架構「相形見絀」。

出席一同研討會的北京大法學院教授王磊稱，香港的政制體制可歸納為行政長官制，因《基本法》下香港實行政主導，特首向中央負責，代表特區和特區政府依法施政。他續指，香港的立法機關除了制約特區政府、監督特首外，更要與政府互相協調和配合，而司法機關在司法覆核上要有一定的自我約束，否則太多司法覆核或會影響政府威信和效率。

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