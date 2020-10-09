【大吐冤屈】

【本報訊】民建聯創黨主席曾鈺成接受港台訪問時透露，特首林鄭月娥三年前當選特首不久後與他見面，毫不客氣地向他表示不滿兩名民建聯背景的問責局長劉江華和蘇錦樑，但若「兩個都炒晒」，民建聯會「好難過」，她才「姑且留返一個」。曾鈺成又表示，他當下反駁林鄭，民建聯的任務是打選戰，即使有人才也會出戰選舉。此外，曾鈺成又提到，新民黨主席葉劉淑儀曾向他表示建制派中只有他們兩人有條件做特首，但葉劉指他沒有在政府工作的經驗。

曾鈺成接受港台節目《鏗鏘說》專訪時披露，林鄭當選特首後找他傾談，當面力數民建聯不是，曾鈺成引述林鄭當年不客氣的說話：「我（林鄭）問你哋民建聯攞人，畀唔到喎！喂，你哋個政黨搞咗咁多年，你培養唔到咩人才喇？你哋民建聯𠵱家有兩個局長（時任民政事務局局長劉江華、時任商務及經濟發展局局長蘇錦樑）喺我政府度，我可以話畀你知，兩個我都唔滿意，但係我知道，如果兩個都炒晒，民建聯就好難過，我姑且留返一個。」當年林鄭月娥剛上任的問責班子中，劉江華最後留任，蘇錦樑「冇得留低」。

「我哋任務係打選戰」

曾鈺成當時回應林鄭說：「民建聯成立以來，從來唔覺得我哋有個使命為特區培養管治人才。我哋嘅任務就係去打選戰，贏足夠嘅位支持你哋（政府）依法施政，係咁多啦，邊個坐上去呢，唔關我哋事！」曾又表示，「我好老實同林太講，我話我梗係冇人入你政府啦，叻啲嘅人我搵佢選舉啦，我點會畀佢入你政府呀。」

多年來被視為特首黑馬之一的曾鈺成，回應坊間意見覺得由他做特首香港便不會「咁慘」的說法，指建制派和民主派均不會信任他，因為建制派曾指他是內奸，民主派形容他為兩面人，故此他做特首「冇位走」。他又表示，葉劉曾向他說，整個建制派除他們兩人外，沒有人有條件做特首，更特別指出曾鈺成沒有在政府工作的經驗。

拒梁振英邀任副司長

另外，曾鈺成提到董建華、曾蔭權、梁振英也曾邀請他加入問責班子，梁振英出任特首時有意給予「副司長」官職，但曾鈺成直言副司長「個位唔係幾好」，而當年增設副司長的計劃未能通過，曾鈺成指：「就算有我都唔會去。」

蘇錦樑昨回應《蘋果》時稱，由於曾鈺成的引述「太過間接」，故此他不欲回應。劉江華則指訪問播出後才能回應，但節目出街後，劉沒有回覆。葉劉則表示「完全唔記得有講過曾先生引述的話。不明白他為何有此講法」。

上屆特首選舉，財政司司長曾俊華辭職與林鄭月娥競爭，當時盛傳曾俊華競選班底包括曾鈺成，「雙曾配」被視為有實力組合挑戰林鄭。本報曾向特首辦查詢會否確認或者否認曾鈺成的說法，但至截稿前未有回覆。