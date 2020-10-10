【本報訊】房屋署最新一期特快公屋編配計劃接獲6.27萬宗申請，當中2.83萬宗為家庭申請，超額申請25倍。房署網站昨上載首批供家庭申請者揀選的1,071個單位，今期名單中有11個單位曾發生兇殺案，遍佈葵涌、屯門及香港仔等，租金由1,154元3,234元不等，其中被視為全港最邪凶廈的屯門安定邨定泰樓14樓一個單位再度上榜。

公屋單位一屋難求，輪候冊申請宗數逼近26萬，凶宅等不受歡迎單位成基層家庭上樓捷徑。今年約有1,800個單位供特快公屋編配計劃申請者揀選，房署網站昨上載可供家庭申請者揀選的1,071個不受歡迎公屋單位名單，詳列位置、面積及租金等資料。

月租最平1,154元

今年特快公屋編配計劃上月10日截止申請，房署接獲約6.27萬宗申請，當中約2.83萬宗為二人或以上家庭申請者、約3.44萬宗為一人申請者。翻查資料，過去三年特快公屋編配計劃的申請宗數持續下跌，2017及2018分別收到8.05萬及5.83萬份申請，去年則接獲約5.8萬宗申請，今年申請數字稍為回升。

房署亦在網頁表明今次計劃申請人數眾多，不同地區內可選單位數目不一而且有限，無法保證所有申請者均能獲邀揀樓或成功揀選單位。今期名單上有11個單位曾發生兇殺案，屬近年最多，分別在葵涌、屯門、香港仔、深水埗、石硤尾、黃大仙、觀塘、將軍澳及沙田，每月租金由1,154元3,234元不等。

其中香港仔華富邨華生樓一個單位首次榜上有名，該單位2018年底曾發生倫常慘案，一對年逾六旬夫婦，其中妻子被發現倒斃屋內，頭部有傷痕，丈夫則在屋內上吊身亡；警方懷疑有人用鐵筆擊斃妻子後，畏罪自縊亡。

房署提供半租優惠

被視為全港最邪凶廈的屯門安定邨定泰樓14樓的單位就再度上榜，單位實用面積約249呎，每月租金只需1,154元，房署更提供8個月的半租優惠。不過申請者需注意，定泰樓曾被稱為全港最邪凶廈，因該大廈過去數年已經最少五名住客自殺或意外身亡。而大廈單位曾多次納入特快公屋編配計劃的名單上。

凶宅沙角邨綠鷺樓16樓的單位，曾於2002年發生兇殺案，該單位已經是連續第四年上榜。該單位面積約249平方呎，每月租金1,317元，為增加出租率，房署更提供12個月的半租優惠。

在特快公屋編配計劃下，合資格的公屋輪候冊申請人可獲得提早入住機會，房署也會按照單位空置年期提供租金優惠，最多有12個月半租優惠。首批合資格的二人或以上家庭申請者下周一獲安排揀選單位，其次則為單身人士。各單位詳情可參考房委會網頁或致電27122712查詢。