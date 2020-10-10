【政治分贓】

【本報訊】林鄭政府早前公佈本年授勳名單，多達94名警務處現職或退休人員獲嘉獎，包括多名與鎮壓反送中運動有關的人員。去年7.21任職元朗警區指揮官的李偉文、警察機動部隊正副校長、國安部門成員，以及在去年機場「和你塞」聲稱遇襲的警員同獲肯定。7.21當晚受傷的立法會議員林卓廷批評嘉獎李偉文做法荒誕。

政府本月初將授勳名單刊憲，687人獲勳銜或嘉獎，當中警務處現職或退休人員佔94人，比率達13.7%。獲嘉獎警員名單中不乏新聞人物，包括去年7.21當日任職元朗警區指揮官、已退休的前總警司李偉文，他在7.21翌日多番迴避到警署抗議的議員和市民，僅接收請願信。政府讚詞中形容他「表現出色，克盡厥職，堪稱典範」，獲頒授香港警察榮譽獎章。

根據監警會報告，元朗警區行動室協助元朗區指揮官（臨時）指揮行動，並在7.21當日作出部署和決定，但元朗警區行動室編制上最高職級僅為總督察，未具體提及元朗警區指揮官李偉文在事件中角色。

此外，警察機動部隊校長、總警司陳健國，以及副校長、高級警司莫慶榮林均獲頒行政長官公共服務獎狀。其中陳健國於反送中運動期間，曾以副校長身份向立法會議員簡介和示範使用水炮車，今年2月晉升為總警司。

民權觀察︰當局與民意脫節

親歷7.21事件的民主黨立法會議員林卓廷，批評李偉文在7.21當日對市民被無差別襲擊視若無睹，亦未有及時阻止事件發生和即場拘捕，「（點解）喺南邊圍村容許下屬同啲襲擊者搭晒膊頭，見到手持武器就視若無睹，縱容、包庇佢哋呢？完全講唔通！」

林卓廷形容嘉獎李偉文做法荒誕，直言李作為元朗警區的最高負責人，對事件責無旁貸，但當局不追究他的刑事責任，反而頒發獎章，是釋出很壞訊息。他批評林鄭藉授勳、嘉獎警隊和撐警人士，反映無論警方如何濫權濫暴，都獲政府硬撐。他擔心令警隊有恃無恐，濫權、濫暴問題變本如厲。

民權觀察成員王浩賢指，警察過去一年多接受政府硬命令，包括壓制市民參與遊行示威，大量警務人員獲政府頒發勳章並不意外。但警隊在元朗7.21事件上明顯失職，但當區警區指揮官獲獎，而處理遊行示威的警員使用武力備受爭議，但主力參與以至負責訓練的人員仍獲獎，均反映當局與民意完全脫節。警隊需要服務公眾，若得不到公眾支持和尊重，「攞幾多政府勳章都冇意思」。