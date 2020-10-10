聶德權：公僕拒宣誓影響升遷

【本報訊】公務員事務局要求今年7月起入職的公務員，須宣誓或簽聲明擁護《基本法》和效忠香港特區，公務員事務局長聶德權接受親建制傳媒訪問時表明，新入職公務員若拒簽，將不會獲聘用，現職公務員也須簽署聲明或宣誓，若拒絕等同「表達出一種態度」，他警告這將影響日後升遷。

聶德權接受《堅雜誌》專訪時，若新入職公務員拒絕簽署聲明或宣誓擁護《基本法》和效忠香港特區，便不會得到聘用。他又指，現職公務員如果不簽署或不宣誓，日後的升遷或者其他的安排將會受影響，「當我們去考慮一位同事是否升職時，你一定會考慮該同事是否適合，所以簽署聲明和宣誓的要求，你不做，是甚麼原因不做呢？為甚麼呢？這個一定要了解清楚，之後我們會考慮該同事本身的安排，他的發展各方面，整體相關因素都會考慮在內」。

聊天反政府也有問題

此外，聶德權聲稱公務員有時私下聊天，談一些個人看法本屬正常，但如果涉及一國兩制的範疇，與政府對着幹，就會產生問題，並與公務員的身份角色產生衝突：「今時今日在香港，不論在社交媒體也好，或者即時通訊也好，我們以為是私底下說的東西，也有機會被人公開。公開之後就可能會帶來社會效果和影響，最重要的仍然是，有否觸碰到是否擁護和效忠的要求，違反了這種要求就很嚴重。」